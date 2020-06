Aragonès exigeix a l'Estat que permeti als ajuntaments utilitzar el superàvit per gestionar la crisi

.@perearagones:"No parlem de nova normalitat, no és normal estar privats de llibertats, si hi ha repressió, parlem de nova quotidianitat; que ha d'estar basada en l'economia per la vida, la digitalització amb el dret a la connectivitat, i la transició ecològica" #Impulsrepublicà — ERC Pol. Municipal (@ERCmunicipal) June 13, 2020

El coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha exigit al govern espanyol que permeti als ajuntaments utilitzar el superàvit per gestionar la crisi durant la trobada del municipalisme republicà aquest dissabte. La reclamació s'ha fet durant la reunió a nivell local per valorar la gestió republicana dels ajuntaments un any després de les eleccions municipals en què ERC es va convertir en la primera força al país en regidors i va aconseguir l'alcaldia de ciutats com Tarragona o Lleida.Aragonès ha exigit a l'executiu de Sánchez que passi "de les paraules als fets" i ha criticat que l'Estat mantingui la restricció. "És indigne que l'Estat anunciï restriccions i milers de milions acumulats als superàvits dels ajuntaments no es puguin utilitzar. Exigim l'eliminació de la Regla de Despesa i de la LRSAL. És urgent", ha dit.El republicà ha argumentat que són necessaris "tots els recursos" per abordar la reconstrucció i posar Catalunya "dempeus". En aquest sentit, el vicepresident ha apuntat que cal "passar a l'acció" i que no es repeteixin els "errors" comesos en la gestió de la crisi de 2008: "Com a govern de Catalunya treballarem per estar a l'altura, però demanem a l'Estat ens doni els recursos per fer-ho", ha demanat.A més, Aragonès ha apostat per "aprofitar el moment de canvi per construir un nou país amb tres eixos: l'economia per la vida, la digitalització i la transició ecològica" i ha reafirmat que la seva formació no treballa per "reconstruir el país d'abans, sinó per construir un nou país".

