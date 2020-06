L'Hermitage presenta al·legacions al «no» de l'Ajuntament de Barcelona a instal·lar-se a Nova Bocana

Hermitage Barcelona ha presentat a l'Ajuntament al·legacions a la negativa del Govern municipal a la construcció del Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port. En el document posa l'accent en el fet que el projecte compleix amb tots els requisits normatius, urbanístics i administratius i recorda que la Tercera Modificació del Pla Especial - aprovat amb el vot favorable de BComú- "preveu l'establiment del Museu Hermitage en aquest emplaçament".Segons el parer dels al·legant, de no ser així, constituiria una actuació nul·la de ple dret que manca de fonament jurídic i suposaria, asseguren, una violació del Dret de la UE quant a la lliure prestació de serveis i establiment. A més, adverteixen que qualsevol arbitrarietat de l'Ajuntament aniria en contra de la potestat de Port i el dret del sol·licitant de la concessió, i basa la negativa municipal en raons ideològiques.L'Hermitage Barcelona ha mantingut trobades amb el Port i amb representants dels grups municipals del consistori excepte BComú, del qual diu no haver rebut resposta. Per l'empresa, es tracta d'una "oportunitat" per a la ciutat, i ha insistit que el finançament és íntegrament privat, i que el projecte permetrà recuperar i dinamitzar l'economia de la ciutat, així com un impuls cultural i educatiu.En aquest sentit, el document també ha destacat el compromís del director de The State Hermitage Museum, Mikhail Piotrovsky, d'invertir més de 50 milions d'euros i la previsió de generar prop de 400 ocupacions entre directes i indirectes i de tenir un impacte de més de 30 milions anuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor