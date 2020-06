Mor un dels dos treballadors afectats per l'explosió en un taller de Viladecavalls

Un dels dos ferits crítics en la deflagració d'ahir dins d'un taller de Viladecavalls (Vallès Occidental) ha mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'altre afectat continua ingressat en estat extremadament greu a la unitat de cremats i en situació de 'mort clínica', segons fonts del centre hospitalari.Els fets van succeir cap a les 20.30 hores de divendres en un taller annex a una casa al número 10 del passatge de Faure. Segons les primeres informacions, els dos homes estaven manipulant pintures i dissolvents quan es va produir una forta explosió que els va afectar de ple. Cinc dotacions de Bombers i quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM es van desplaçar al lloc. A banda dels dos ferits, ningú més va resultar afectat.Després de la deflagració, es va produir un petit incendi que va cremar l'interior del recinte, on hi havia diversos objectes. Els Bombers van sufocar ràpidament el foc, van ventilar el cobert –ja que encara hi havia vapor acumulat- i van constatar que l'estructura del taller no havia quedat afectada.

