Retards de 25 minuts a la R1 i via única entre Mataró i Arenys per una avaria

Retards de 25 minuts de mitjana als trens de la R1 de Rodalies aquest dissabte al matí per una avaria a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), segons informa Renfe. La incidència ha començat cap a les 07.15 hores, s'ha produït a la catenària i obliga també els combois de la línia R1 (Molins de Rei – Maçanet/Massanes per Mataró) a circular per via única entre Mataró i Arenys de Mar.Tècnics d'Adif s'estan desplaçant al punt per avaluar la incidència i procedir a la seva reparació, segons detalla la companyia ferroviària. Renfe està informant de l'avaria a través dels seus canals de comunicació i atenció al client tant presencialment com online a @rodalies i rodaliesdecatalunya.cat

