Sant Jordi el 23 de juliol: menys parades a Barcelona i amb cita prèvia per aconseguir signatures

La celebració del Sant Jordi el proper 23 de juliol no serà un dia del llibre i la rosa habitual. Segons ha pogut saber l'ACN, el sector editorial, llibreter i de la flor treballa perquè a Barcelona s'instal·lin al carrer entre 200 i 300 parades, lluny del miler habitual, i que estiguin obertes fins a les dotze de la nit. Per mantenir l'esperit de la festa, els organitzadors proposen que les signatures dels autors es realitzin a través de cites prèvies per evitar les aglomeracions.S'està treballant també perquè les parades que hi hagi al carrer el 23 de juliol s'atorguin només a editorials, llibreries i floristeries. El sector ultima aquests dies les negociacions amb les administracions perquè, posteriorment, el Procicat les pugui validar.Diverses fonts del món del món editorial i de la flor han explicat a l'Agència que la idea és que el model que s'acabi aprovant a Barcelona serveixi de base per les altres capitals catalanes i que sigui cada municipi qui prengui les mesures sanitàries i de seguretat oportunes per evitar les aglomeracions, també amb controls d'aforament.A Barcelona en un Sant Jordi habitual hi ha menys d'un miler de parades. Les peticions que hi ha de parades per Sant Jordi seria avui "impensable i inviable", apunten les mateixes fonts. Per això, s'aposta des del Cambra del Comerç del Llibre perquè només es donin parades i llicències a llibreries, editors i floristeries. Això significaria, apunten, que hi hagi un terç de parades. En total, es preveu donar entre 200 i 300 llicències, tenint en compte que les llibreries també estaran obertes el 23 de juliol.En el cas de Barcelona, les parades s'ubicaran des del Passeig Sant Joan, fins a Ciutat Vella i l'Eixample amb les localitzacions més emblemàtiques com la Rambla i Passeig de Gràcia. La idea és organitzar la festa en espais més amples dels habituals perquè la gent hi pugui circular. Fins i tot, afegeixen, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de crear petits circuits i una separació més gran entre les parades.Una de les incògnites era com es produiria la signatura de llibres per part dels autors, espai on cada any es produeixen les majors aglomeracions de públic. En aquest sentit, una de les solucions passaria perquè les signatures es vehiculin a través de la cita prèvia.Campanya institucionalAixí mateix, les fonts han destacat que hi haurà probablement una campanya de promoció institucional centrada en la data del dia 23 de juliol per incentivar a la gent a participar a la festa del llibre i la rosa.​​​​​​

