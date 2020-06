Troben la noia de 17 anys desapareguda a Barcelona

Localitzada sana i estàlvia l'Emma, desapareguda a Gràcia (BCN). Moltes gràcies per la vostra col·laboració



Localizada sana i salva Emma, desaparecida en Gracia (BCN). Muchas gracias por vuestra colaboración https://t.co/jnxOtvwcxf — Mossos (@mossos) June 13, 2020

Ajudem a trobar l’Emma: si la veieu truqueu al 112 👇🏽 https://t.co/BuX7VOGJmc — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 12, 2020

Els Mossos d'Esquadra han localitzat "sana i estalvia" l'Emma, la noia de 17 anys estava desapareguda des de dimecres, quan se la va veure per últim cop al barri e Gràcia.Aquest divendres les xarxes es van mobilitar per intentar localitzar l'Emma, fins i tot l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, va demanar col·laboració ciutadana per trobar-la.

