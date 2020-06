«Onze», el nou «late night» esportiu que TV3 estrena aquest diumenge

L'esport torna a posar-se en marxa després de l'aturada per la crisi del coronavirus. En aquest context, TV3 engega un nou programa esportiu de format late night show presentat per Francesc Garriga. Onze s'estrenarà aquest diumenge a les 23:45h amb un repertori de contingut que aglutinarà des de l'actualitat fins a l'entreteniment. Entrevistes, tertúlies, reportatges, informació i pinzellades d'humor.L'esport serà el paraigua general però el futbol serà la temàtica particular. Des de la televisió pública catalana assenyalen que el seu objectiu és arribar "al màxim de públic possible perquè aquells que no siguin fanàtics del futbol també vegin el programa". L'estrena del programa aquest diumenge comptarà diversos convidats especials: l'escriptor Xavier Bosch i el periodista Carles Porta, director i creador de Crims.A la tertúlia s'hi afegiran Santi Giménez, Sònia Gelmà, Joan Poquí i Francesc Via, a més d'abordar la problemàtica del coronavirus en el món de l'esport, com han començat les competicions amb els estadis buits i com la Lliga ha tornat a rodar aquest cap de setmana. A més a més, l'actor i humorista Oriol Cruz hi afegirà la pinzellada humorística interpretant el senyor Vicenç, un soci del Barça rondinaire.El director i presentador del programa, Francesc Garriga, ha presentat "El club de la mitjanit" a Esport3 i Catalunya Ràdio des del 2016. Anteriorment havia estat el corresponsal d'esports a Madrid de Catalunya Ràdio durant 3 anys, i també havia realitzat el magazín esportiu "Tenim un punt" als migdies.

