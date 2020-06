Dos ferits en estat crític en una explosió dins d'un taller de Viladecavalls

Dues persones han resultat ferides crítiques en una deflagració aquest divendres al vespre en un taller de Viladecavalls (Vallès Occidental), segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incident pocs minuts després de dos quarts de vuit.El taller està situat al número 10 del passatge Faura i les causes de la deflagració no han transcendit fins al moment. Els ferits han estat traslladats a la unitat de cremats de l'hospital Vall d'Hebron. Cinc dotacions dels Bombers s'han adreçat a l'indret, on han apagat les flames i han ventilat el local. El SEM hi ha enviat quatre unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat. A banda dels dos ferits ningú més ha resultat afectat.

