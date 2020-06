Els diputats de la CUP al Parlament donen el 25% del sou projectes solidaris pel coronavirus

Els diputats al Parlament de la CUP donaran el 25% del sou a quatre causes diferenciades que impulsen projectes de solidaritat en el marc de la crisi de la covid-19, segons ha explicat l'entitat. El març passat la Mesa del Parlament va acordar que tots els diputats donessin les dietes per desplaçament d'abril a la lluita contra la malaltia.La CUP ha donat 1.375 euros a la Caixa de Ressonància del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya; 1.168,04 a Fruita amb Justícia Social, col·lectiu que vetlla per garantir els drets dels temporers; 1.047,49 a la caixa de resistència dels treballadors de Nissan, i 1.207,08 a la Tancada pels Drets de Girona, plataforma de reivindicació de drets per joves migrants en lluita.