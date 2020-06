Amenaces de mort, comissions i paradisos fiscals: els escàndols de Joan Carles I, al «prime time» de TV3

Joan Carles I i la monarquia espanyola són al punt de mira. TV3 emet aquest vespre el reportatge El virus de la Corona, dirigit i presentat per la periodista Eider Hurtado i estrenat a Euskal Telebista (EITB) fa uns dies. El documental posa el focus en les investigacions judicials que impliquen la monarquia en moviments d'empreses offshore i actuacions presumptament delictives durant dècades.En el reportatge hi intervenen José María Irujo (El País), James Badcock (The Telegraph) i Caroline Zumbach (Tribune de Genève), que s'endinsen en les últimes investigacions que han posat la monarquia espanyola contra les cordes. Coincidint amb l'emissió del documental a la televisió basca, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha obert una investigació sobre Joan Carles I davant d'un possible delicte de blanqueig de capitals. En aquest treball, que es podrà veure en el marc del, surten a la llum diversos escàndols de la família reial. Entre d'altres, les denúncies de Corinna Larsen, l'empresària alemanya amiga del rei emèrit, que acusa la Casa Reial d'orquestrar una campanya d'assetjament contra ella per no revelar "secrets d'Estat". "He rebut amenaces de mort. Les meves cases han estat forçades. M'han enviat mercenaris", explica Larsen.En paral·lel al cas Corinna també hi ha les irregularitats amb diners de la monarquia saudita. Un fiscal suís manté oberta una causa secreta des del 2018 en la que estan imputats tant Corinna Larsen com dos presumptes testaferros de l'exmonarca. La causa es va obrir arran de la publicació als mitjans de comunicació un àudio gravat pel comissari José Manuel Villarejo el 2015, on Larsen denunciava suposades activitats il·legals per part del monarca i identificava al gestor Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, residents a Suïssa, com a testaferros.El documental també presenta dues fundacions, Lucum i Zagatka, que tenen els borbons com a beneficiaris. Ho va revelar el rotatiu britànic The Telegraph, que durant anys ha investigat els escàndols de Joan Carles I. A més, en aquest cas, també apareix el nom de Felip VI com a beneficiari d'una d'aquestes fundacions. El periodista James Badcock explica que el rei emèrit tenia comptes fora d'Espanya, en paradisos fiscals, amb diners procedents de comissions.En plena emergència sanitària, just després que sortissin noves publicacions que esquitxaven la Casa Reial, Felip VI va moure's per intentar apartar-se del fosc llegat del seu pare. Els grans partits espanyols es neguen a investigar el vell rei per la seva "inviolabilitat", però la inesperada decisió de l'actual cap de l'Estat el va deixar en evidència: el rei d'Espanya va decidir renunciar als diners d'herència que pogués rebre del seu octogenari pare quan mori i, a més, li va retirar l'assignació econòmica anual amb càrrec al pressupost de la corona.

