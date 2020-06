VÍDEO Netflix estrenarà una pel·lícula sobre Eurovisió amb un gran repartiment musical

La plataforma Netflix estrenarà el 26 de juny una nova obra musical que apostarà per un contingut original: una comèdia sobre dos representants d'Islàndia a Eurovisió. Will Ferrell i Rachel McAdams són els protagonistes d'aquesta obra musical amb el segell del certamen europeu que oscilarà entre la comèdia i un espectacle de cançons i fortes referències al festival més famós d'Europa.La trama gira al voltant d'en Lars (Ferrell) i la Sigrit (McAdams), dos músics islandesos desconeguts que tenen davant l'oportunitat de la seva vida: representar el seu país en el concurs musical més important del món. Ferrell ha protagonitzat diverses comèdies molt estimades pel públic d'aquest estil. McAdams, però, té un repertori molt més dramàtic tot i que ha vasculat en diferents gèneres.Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens, Jamie Demetriou, Natasia Demetriou, Ólafur Darri Ólafsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson... entre d'altres seran els membres més destacats d'un repartiment extens i variat, amb cameos esporàdics i divertits per a l'espectador.

