Almirall escala més d'un 4% a la borsa després de confirmar-se la seva entrada a l'Ibex-35

Les accions d'Almirall han pujat aquest divendres més d'un 4%, alçant-se com un dels valors més alcistes de tot el mercat continu espanyol. Així celebren la seva propera incorporació a l'Ibex 35, anunciada aquest dijous pel comitè assessor tècnic del selectiu madrileny.Els títols de la farmacèutica catalana enfocada a la salut de la pell han tancat la setmana als 11,97 euros per acció, fet que suposa una alça del 4,36% en la jornada, després de patir quatre dies consecutius de pèrdues.De fet, tot i la importància de la pujada experimentada aquest divendres, fa només un mes els seus títols es trobaven per sobre d'aquesta quota i, fins i tot a principis d'any, fregaven els 16 euros per acció.Arran de la crisi del coronavirus, la seva cotització es va veure molt afectada, igual que la resta de la Borsa espanyola, arribant a caure fins als 8,8 euros per acció a finals de març. Des d'aquests mínims, la companyia ja ha recuperat un 35% del seu valor en borsa, tot i que encara està lluny dels 18 euros en què es trobaven les seves accions el 2015.Actualment, Almirall compta amb una capitalització borsària de 2.000 milions d'euros. El 2019, la companyia va aconseguir uns ingressos totals de 908 milions, dels quals 853 milions van ser de vendes netes, aconseguint un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 304 milions d'euros.La companyia començarà a cotitzar a l'Ibex-35 el proper 22 de juny. Almirall (ALM) cotitzarà amb un coeficient aplicable del 80% i el nombre d'accions a l'efecte de calcular l'índex serà de 139.643.856."Unir-se al selectiu de la Borsa espanyola és un pas important per a Almirall. Representa la validació de la seva estratègia de creixement i confirma el potencial d'esdevenir un líder global en dermatologia mèdica. L'anunci confirma que el mercat entén, valora i dóna suport al nostre compromís amb aquest projecte", defensava la companyia en un comunicat.Aquest divendres, el sector farmacèutic i de la salut ha estat un dels grans protagonistes de la Borsa. Juntament amb Almirall, quatre empreses han copat els deu primers llocs en la classificació de les majors alces del dia al mercat continu.En concret, la biotecnològica Oryzon Genimics s'ha impulsat un 4,8%, després d'anunciar també divendres que el compost iadademstat, en combinació amb azacitidina, mostra eficàcia en pacients d'edat avançada amb leucèmia mieloide aguda.La resta de les companyies del sector que han destacat en una jornada en què l'Ibex tan sols va anotar una pujada del 0,2% van ser l'empresa de subministraments hospitalaris i ortopèdics Prim, amb una alça del 4,98%; Clínica Baviera, que es va revalorar un 2,7%, i Laboratoris Farmacèutics Rovi, que va pujar un 2,67%.

