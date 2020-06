Ayuso proposa homenatjar els sanitaris... amb una «corrida» de toros

La presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso proposa organitzar una "corrida" de toros benèfica en homenatge als sanitaris que han treballat per gestionar la pandèmia de coronavirus al territori espanyol. Segons va explicar ahir la presidenta madrilenya, l'esdeveniment es produiria el 12 d'octubre, en el marc de la celebració del Dia de la Hispanitat.Ayuso es va reunir ahir amb representants del món de la tauromàquia espanyola a la Casa de Correus de Madrid, que forma part del consistori madrileny, i amb diversos torers com Julián Lopez, Cayetano Rivera Ordoñez, Andrés Roca Rei i Cristina Sánchez. Ayuso els va comunicar que el seu executiu ha demanat al de la Moncloa que redueixi l'IVA dels toros del 21% al 4%, per mitigar "les pèrdues econòmiques per l'absència dels espectacles taurins".​​​​​​

