Hello Mask: així és la primera mascareta transparent que permet mostrar la cara

Les mascaretes no han d'implicar que la gent no pugui mostrar el seu somriure. Això és el que ha aconseguit l'empresa de Suïssa HMCARE, que arribarà al mercat a principis de l'any 2021. La intenció és aconseguir unes mascaretes més humanes, que permetin veure els rostres de la gent que comparteix un espai.Després de moltes proves, s'han creat aquestes noves mascaretes quirúrgiques amb un polímer transparent i porós que deixa passar l'aire per respirar, però no deixa sortir les partícules víriques i bacterianes per les fibres del polímer.Si bé ara aquest seria un element molt útil en el marc de la nostra "nova normalitat", la idea ve d'anys enrere. La necessitat d'una mascareta va sorgir a l'Àfrica, on el personal sanitari que tractava l'Ebola es queixava de l'allunyament moral que això comportava amb els pacients.​​​​​​

