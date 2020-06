Envien a presó el detingut per apunyalar la seva companya de pis a Palamós

El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó provisional i sense fiança a l'home de 28 anys detingut aquest dijous per apunyalar la seva companya de pis a Palamós (Baix Empordà). Els fets van tenir lloc sobre les onze de la nit del dimecres en un pis de carrer Dues Palmeres de Palamós quan l'agressor hauria clavat un ganivet una vintena de vegades a la dona de 34 anys. Posteriorment va llançar l'arma pel balcó i va fugir amb el cotxe. Hores més tard es va entregar als Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà. La causa està oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa.La nit dels fets, els Mossos d'Esquadra van rebre diverses trucades dels veïns del bloc, alertant que hi havia hagut un apunyalament en un pis i que l'agressor havia fugit amb un cotxe. Quan els agents van arribar a l'habitatge, van trobar la víctima estesa a terra envoltada de sang. La noia, que és romanesa i té 34 anys, havia rebut nombroses ganivetades. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar d'urgència a l'hospital Josep Trueta, on segueix ingressada. Tenia talls i ferides profundes i per això va ser intervinguda d'urgència. Posteriorment, va ingressar a la UCI. La víctima evoluciona favorablement dins la gravetat.Tot i que en un principi s'havia especulat que agressor i víctima fossin parella, els Mossos van determinar que els dos joves eren companys de pis però no mantenien una relació. El detingut de 28 anys no tenia antecedents.

