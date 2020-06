El vincle del PSOE amb Cs entorpeix la relació d'ERC amb la Moncloa

El govern espanyol segueix estrenyent vincles amb Ciutadans. Aquest divendres, ministres del PSOE i la cúpula del partit taronja sumen una nova fotografia oficial a la Moncloa i el compromís de tornar-se a trobar al juliol per revisar els acords més enllà de l'estat d'alarma. La imatge incomoda ERC, que precisament treballa amb el mateix calendari perquè es torni a reunir la taula de negociació sobre el conflicte amb Catalunya, però també és vista amb preocupació per Podem, que considera "incompatible" que l'entesa s'allargui en el temps.Des de que els republicans van votar en contra de l'abstenció a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, Ciutadans ha aprofitar per situar-se al bell mig del tauler i treure de l'ostracisme els seus deu diputats. Quan a la darrera pròrroga ERC va tornar a l'abstenció tancant un acord amb la Moncloa, la seva aspiració era abocar a la "irrellevància" els d'Inés Arrimadas. Amb tot, el PSOE no només ha retingut el suport de Ciutadans i ha renovat els acords, sinó que també projecta aquesta entesa més enllà de la urgència sanitària al mateix temps que pretén mantenir la interlocució amb els d'Oriol Junqueras.L'objectiu del partit taronja és clar: consolidar-se en l'aritmètica de Sánchez al Congrés i obrir una escletxa en la majoria de la investidura i, a poder ser, en la coalició de govern. El portaveu de la formació, Edmundo Bal, ha tret pit aquest divendres del rol dels seus diputats i ha assegurat que les taules útils són les que ells tenen amb la Moncloa i no les del diàleg amb l'independentisme. El govern espanyol ha pactat amb Cs el decret sobre la "nova normalitat" pel qual es regirà tot l'Estat a partir del 22 de juny i que haurà de ser votat pel Congrés d'aquí a dues setmanes."Sembla que el govern espanyol va escollint a poc a poc quin tipus de legislatura vol i sembla que passa més per anar de la mà de la dreta i no de l'esquerra", asseguren fonts d'ERC, que emplacen a Podem a moure fitxa. Els republicans plantegen que si el que pretenen a partir d'ara és allargar l'edat de jubilació, acordar el contracte únic o fer reformes econòmiques del bracet de Ciutadans, Sánchez no els trobarà. "Podem té un paperot", afegeixen. En l'horitzó està l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Malgrat els recels, asseguren, però, que es manté vigent el compromís de reunir la taula al juliol. "Tots els acords, per ara, han anat tirant endavant. La taula és fonamental. Sense taula, que no comptin amb ERC", asseguren.El PSOE, per la seva banda, sap que el puntal de l'estratègia dels republicans dins de l'independentisme passa per mantenir viva la taula de diàleg i, per tant, de no fer saltar pels aires la interlocució amb la Moncloa. Almenys a curt termini. Conscients d'aquesta necessitats dels republicans, els socialistes exploren al màxim els límits de la geometria variable. Encara no tenen cap acord amb ERC pel decret de la nova normalitat que van amenaçar de portar als tribunals malgrat que finalment s'ha exclòs la referència al comandament únic. Des de la cúpula de Calàbria es va fer arribar una bateria d'esmenes a principis de setmana però consideren que els canvis fets no són suficients. Des d'aleshores, les converses estan aturades, però queden almenys dues setmanes perquè es porti a votació del ple del Congrés.Des de Podem han procurat mantenir-se al marge de totes les fotografies que s'ha fet el PSOE amb Ciutadans -avui la delegació estava encapçalada per la vicepresidenta Carmen Calvo-, malgrat que els acords vinculen a tota la coalició de govern. Per ara, entenen que el vincle és només conjuntural per gestionar la pandèmia, però consideren que és "absolutament incompatible" mantenir-lo més enllà. "No és viable de cara a decidir les receptes econòmiques per sortir de la crisi", asseguren fonts de Podem.Encara que el ministre de Consum, Alberto Garzón, obrís obertament la porta a una entesa amb Ciutadans pels pressupostos, fonts del partit descarten que sigui possible no només per la discrepància de programa, sinó també perquè els vots del partit taronja no són suficients i dissuadirien la majoria d'esquerres. Amb tot, des de Podem detecten que hi ha una part del PSOE que voldria "trencar el govern" per fer-ne un de concentració. "Nosaltres som incompatibles amb Ciutadans i viceversa", sostenen.La pròxima setmana, una moció presentada pel PP posarà a prova l'entesa entre el PSOE i Ciutadans i el compromís de Pedro Sánchez amb la taula de diàleg. Els populars han presentat un text que advoca per trencar la mesa i l'objectiu és deixar en evidència que Ciutadans pacta amb un govern que manté el diàleg amb l'independentisme. Difícilment Sánchez se'n pot desentendre després d'haver-se compromès públicament a reunir-la de nou, a poder ser, al juliol. La geometria variable també abocarà el president a un joc d'equilibris argumental.​​​​​​

