Aprendre a ser crític jugant: el CCCB reobre «Gameplay, cultura del videojoc»

Un viatge a través del temps. Això és el que experimenta l'espectador quan accedeix a Gameplay, cultura del videojoc. Només dos minuts després d'estar immers a la foscor de la sala ja es troba als anys setanta i vuitanta del segle passat, els orígens dels videojocs. Gameplay és història, tecnologia i lleure. I tot això, en un entorn gairebé 100% digital que proporciona al visitant les claus per entendre l'impacte que aquesta modalitat de joc ha tingut en la societat, en la cultura i en l'art en general.El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, ha reobert aquest divendres, i fins al 30 d'agost, l'exposició relacionada amb tota la cultura del món dels videojocs. Elements d'antiquari, videoconsoles llegendàries molt reconegudes que es van fer famoses mundialment, referències a l'ús del videojoc per a la formació, etc. Aquests són alguns dels elements que l'espectador troba repartits en una mostra estructurada en cinc nivells, com si es tractés d'un autèntic videojoc, i que conformen un recorregut circular en una sola planta.L'essència de l'exposició, però, ha canviat. Els gairebé trenta punts de joc repartits per les sales, on abans de l'estat d'alarma els visitants podien gaudir dels videojocs estrella de cada època, s'han vist substituïts per nous continguts audiovisuals per adaptar-se a la nova situació. Gameplay ha deixat de ser interactiva per basar-se en l'observació. Perquè l'experiència sigui íntegra, els continguts lúdics es poden trobar a la web del centre, on també es podrà assistir virtualment a debats i tallers.Replay. Així es titula el primer nivell de l'exposició que introdueix el visitant dins del món dels videojocs amb una explicació històrica que reivindica el paper de l'Estat espanyol i de Catalunya en el moment que s'inicià tota la cultura del videojoc el segle passat. A més, el text descriptiu del nivell anuncia que gràcies al fet que l'evolució tecnològica es va entrellaçar amb els canvis socials de l'època, la formació dels primers gèneres característics i la gènesi de nous imaginaris, la història dels orígens del videojoc és una història en què les tres arrels tecnològiques de les quals neix el videojoc no ho van ser tot.Arran de la popularització dels videojocs i l'espai que actualment ocupen en l'imaginari social, aquests no només s'han desenvolupat com a mitjà d'entreteniment. Actualment, és complicat d'entendre la societat contemporània sense relacionar-la amb el món dels videojocs, ja que aquests funcionen com a mitjà expressiu i reivindicatiu. Així ho mostra Gameplay mitjançant el segon nivell de l'exposició. Narratives líquides, dedicat a la versió ludonarrativa del mitjà, proveeix el visitant d'idees que el fan parar i reflexionar. Un exemple pot ser la següent visió que Aubrey Anable publica al seu darrer llibre Playing with feelings: Video Games and Affect: "El capitalisme necessita que molts de nosaltres fracassem, i també depèn del fet que interpretem el fracàs amb optimisme, de manera que no l'experimentem com un motiu de pes per revoltar-nos".​El món de l'art també s'ha vist involucrat en la història del videojoc, neixen nous estils o es reinventen aquells ja caducats. I tot per seguir oferint el millor material al públic, triomfar en el sector i sobreviure-hi econòmicament. "La innovació i l'experimentació estètica en el camp del videojoc responen a complexos encreuaments entre art, tecnologia i joc". Així és com el tercer nivell de la mostra, Art i assaig lúdic, defineix què es trobarà l'espectador en aquesta zona de la sala. I una projecció enorme basada en un fons blanc sobre el qual s'hi mouen bombolles de diferents mides apareix a ulls del visitant que, per poc que li agradi, ho utilitza per fer-s'hi alguna fotografia. Bé, per fotografiar-hi la seva ombra.Sortir del quadrat màgic que genera la pantalla de qualsevol dispositiu mentre es juga a un videojoc és difícil, i canviar el xip encara ho és més. Però, què passaria si els mateixos jocs incorporessin temàtiques i visions més properes a la realitat de la societat? Això és el nivell quatre de l'exposició, Trencant el cercle màgic. "Cada cop més, [els videojocs] tenen una incidència crucial en la manera com molta gent percep i interpreta el món", expliquen els comissaris de l'exposició, Jérôme Nguyen i Óliver Pérez. Els videojocs han deixat de ser un bon mètode per escapar de la realitat, ara són crítics amb aquesta.Gamificació i vida aniran agafades de la mà durant aquesta dècada. "La societat contemporània s'ha videoludificat", expliquen Nguyen i Pérez a Ludòpolis, vides gamificades, cinquè i últim nivell de l'exposició. Una nova reflexió basada en com i per què s'està expandint tant el videojoc en la societat contemporània a partir de mons totalment immersius que transporten l'espectador. Un exemple el trobem en la proposta que l'Hospital Clínic i la UPC han ideat per a la rehabilitació de la musculatura en pacients des de casa I tot s'acaba amb un off. Les parets canvien de color radicalment: el negre mode videojoc que envolta tota la sala d'exposició es transforma a blanc pur. El joc de la vida està esperant el seu torn impacient.

