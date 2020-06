Fernando Simón demana als que venen samarretes amb la seva cara que donin un «petit percentatge» a ONG

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat aquest divendres que no li molesta que s'estiguin venent samarretes i altres objectes amb la seva imatge, tot i que sí ha demanat als qui ho fan que, "si poden fer-ho" , donen "un petit percentatge" de les seves vendes a ONG.En una roda de premsa a La Moncloa en la qual, juntament amb el ministre de Sanitat Salvador Illa, ha informat sobre les últimes novetats de la desescalada, Simón ha estat preguntat pels mitjans per la seva opinió sobre els objectes de marxandatge que s'estan venent amb la seva cara estampada i algunes de les seves frases que ha anat deixant durant la pandèmia."No em molesta", ha indicat, per afegir que és "un elogi" que la gent es preocupi per ell i, "en molts casos amb molt d'afecte". Segons ha explicat, ha rebut en aquests mesos "cartes i altres comunicacions" de gent que li demostra el seu "afecte" i espera "quan tingui temps" els pugui respondre a tots."De cap manera em molesta la fama, encara que quan vas pel carrer ja no és tan fàcil moure's, però n'estic encantat", ha indicat. Així, tampoc s'ha mostrat molest perquè hi hagi gent que faci servir la seva imatge "per a un negoci que els pugui semblar rendible"."Sé que hi ha samarretes i bosses de platja", ha reconegut, i ha fet una petició: "M'agradaria que, si es pot, i ja que la meva imatge hi és, donessin un petit percentatge a ONG, si els va bé", ha conclòs.​​​​​​

