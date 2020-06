Condemnat un guàrdia civil a nou mesos de presó per insultar un superior

La Sala Militar de Tribunal Suprem (TS) ha condemnat un agent de la Guàrdia Civil de Gandia (València) a nou mesos de presó per insultar un superior: "Vostè és un maleït inepte, un inútil de merda que no val ni per a tacs d'escopeta".D'aquesta manera, l'Alt Tribunal desestima el recurs interposat per l'agent condemnat i confirma la sentència -a la qual ha tingut accés Europa Press- dictada pel Tribunal Militar Territorial Primer per un delicte d'insult a superior.Els fets es remunten al 28 de maig de 2016, quan el condemnat i el Cap Primer de la Guàrdia Civil, pertanyents tots dos a la patrulla de Seprona de Gandia, circulaven en vehicle oficial i van descobrir una séquia que portava aigua i emetia olors fecals.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor