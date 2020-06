Desapareguda una noia de 17 anys a Barcelona

Ajudem a trobar l’Emma: si la veieu truqueu al 112 👇🏽 https://t.co/BuX7VOGJmc — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 12, 2020

Desapareguda l'Emma, una noia de 17 anys de Barcelona. L'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-la. La van veure per última vegada aquest dijous a la tarda al barri de Gràcia.L'Emma fa 1,65 d'alçada, té el cabell castany, mitja cabellera i serrell. Ulls blaus, pell blanca i pigues. Porta un piercing al nas i també brackets. Segons el cartell que circula per les xarxes socials, el qual ha rebotat Colau, l'adolescent està amb depressió.

