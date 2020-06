Ángeles Ribes: «La crítica als ajuntaments per la gestió dels temporers és injusta, estan sols»

les xifres de Lleida no són molt diferents a les de les altres regions sanitàries pel que fa número de casos. No coneixem les dades i crec que la gestió està essent un absolut caos

En el cas dels temporers cal que les inspeccions de treball siguin molt radicals i denunciar si hi ha empresaris que actuen de manera irregular. Jo no conec cap cas i crec que la majoria de pagesos fan les coses bé

Nosaltres hem fet la mateixa oposició al PSC que a ERC. Quan s’han pogut arribar a acords ho hem fet, i es pot demostrar

Ángeles Ribes Duarte (Jaca, 1968) és la líder de Ciutadans a la paeria de Lleida des de fa cinc anys. El PSC d'Àngel Ros i Fèlix Larrosa va confiar en ella per donar estabilitat a la passada legislatura i ara, amb un nou govern i amb menys influència política al plenari, Ribes ha adoptat un rol d'opositora "constructiva".Assegura que el seu mètode és el mateix per al govern socialista que per al republicà, per bé que carrega els neulers amb força contra l'executiu de Pueyo, de qui diu que no ha complert amb allò que va prometre durant la campanya electoral. Sobre la crisi sanitària creu que la gest¡ó ha estat “un caos”, mentre que lamenta que encara hi hagi els mateixos problemes que fa un any amb els temporers.- M’agradaria saber quins criteris té el Departament de Salut per decidir els canvis de fase. Ho he preguntat i m’han dit que es basen en dades sanitàries, però si fem la comparació veiem que les xifres de Lleida no són molt diferents a les de les altres regions sanitàries pel que fa número de casos. No coneixem les dades i crec que la gestió està essent un absolut caos.- Si tingués xifres ho podria dir, però no ho sé perquè no les tinc.- És un descontrol absolut i s’anuncien mesures que es contradiuen entre elles o que dies després són rectificades. No s’ha dirigit bé la crisi, i s’ha fet tard a l’hora d’abordar-la. Espero que això serveixi per estar més preparats de cara al futur en el cas que hi hagi algun rebrot. Seria lamentable que ens tornés a agafar com ara.- Primer informar i després prendre decisions. Sense la informació no pots saber què has de fer.- Abans del confinament vaig dir que l’Ajuntament de Lleida no es podia aturar, i em vaig posar a disposició del govern. Ningú no entendria que en un moment així els partits de l’oposició es posessin a fer una crítica destructiva contra l'executiu local. Hem de fiscalitzar-lo, perquè és la nostra obligació, però considero que calia posar-nos a remar plegats. Les mesures fiscals que s’han pres podien haver estat majors, perquè ara són insuficients, però ja arribarà el temps de demanar responsabilitats.- Al final els polítics ens posem davant del judici de la ciutadania cada quatre anys. Els ciutadans ens passaran comptes a les eleccions.- S’han pres les mateixes decisions que anys enrere, i al final acabes tenint els mateixos problemes. L’any passat no vam criticar el govern perquè aquest tema va ser sobrevingut, acabava d’aterrar a la Paeria. Però enguany no. Han tingut molts mesos per preveure aquest tema, i han acabat fent com el PSC.- Albergs desmuntables als costat dels camps i un tractament diferent entre aquelles persones que poden treballar i aquelles que no ho poden fer perquè no tenen regularitzada la seva situació. Cal parlar clarament de què s’ha de fer amb aquestes persones, i és necessari també que totes les administracions vagin de la mà. Els ajuntaments estan molt sols a l’hora de gestionar la crisi dels temporers, i molt sovint no tenen ni competències ni mitjans per solucionar els problemes.- Combatent les organitzacions i els intermediaris que enganyen aquesta gent dient que podran treballar sense papers. També cal que les inspeccions de treball siguin molt radicals i denunciar els empresaris que actuen de manera irregular. Jo no conec cap cas i crec que la majoria de pagesos fan les coses bé, però s’ha de ser dur en aquest aspecte.- Aquest és el problema. Les administracions que tenen competències no s’impliquen i deixen sols els consistoris en la gestió d’aquest tema, que és molt complexe.- És injust això, sí. Però compte, molts governs locals són dels mateixos partits que governen a Espanya i a Catalunya. La Generalitat podria fer més i ERC fins i tot podia pressionar el govern de Pedro Sánchez. Les administracions han d’escoltar els alcaldes i regidors.- Em sembla perfecte si aquest senyor vol pagar això, és d’agraïr. Som una societat estranya; donem gràcies al futbolista per aquest gest i després critiquem un empresari que dona màquines d’oncologia als hospitals. Tota ajuda és ben rebuda, per bé que és trist que els recursos hagin de venir de persones alienes.- No crec que la nostra societat sigui racista, però sí que hi ha gent que ho és. Més que aquest terme jo utilitzaria el de classisme. No obstant, són injustes les crítiques contra l’hosteleria i la pagesia.- Les promeses electorals han anat caient. Les tres forces polítiques es van procurar una parcel·la de poder i jo encara no sé quina feina fan alguns regidors. Ens van dir que volien una administració més austera i han col·locat persones afins i apujat els sous. A més, han augmentat els impostos, no hi ha transparència en la gestió dels mitjans de comunicació i no han remunicipalitzat res, tal com van dir. A aquest govern se li veu el llautó!- És una excusa fàcil que no se sosté. No coneixien els números de la Paeria abans que entressin a governar? No es van mirar les execucions trimestrals? La realitat demostra que no.- Per suposat. Aquí i a tot arreu.- El problema dels ajuntaments és de finançament. A Lleida i arreu. Creixem en competències però no hi ha un suport econòmic que les pugui apuntalar. Hem de donar molts serveis i estem infrafinançats. Ens van prometre que es podien baixar impostos i no han buscat alternatives.- Trobo a faltar un govern de Ciutadans. Nosaltres hem fet la mateixa oposició al PSC que a ERC. Quan s’han pogut arribar a acords ho hem fet, i es pot demostrar. Escolti, a mi l’únic que m’importa és que els veïns de Lleida estiguin ben tractats per l’administració.- Jo treballo en el dia a dia i el que em preocupa ara és la gestió de la crisi sanitària i econòmica i que no hi hagi més morts.- No he fet aquesta reflexió. Treballo ara igual que ho feia l’any 2007 quan em vaig presentar a les eleccions per primer cop. Si no fos útil faria un plantejament de no tornar-hi, però sincerament crec que sí que ho soc.

