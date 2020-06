Tot Catalunya entrarà a la «nova normalitat» el 22 de juny

Tot Catalunya i, de fet, tot l'estat espanyol, entrarà directament a l'anomenada "nova normalitat" a partir del 22 de juny, quan decau l'estat d'alarma. Així ho ha confirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa, que ha precisat que regions com Barcelona i Lleida, que el pròxim dilluns continuaran en fase 2, passaran probablement de forma "directa" a la "nova normalitat" sense arribar a aplicar la fase 3 a no ser que, excepcionalment, a meitats de la setmana que ve es demani un progrés de fase.El ministeri de Sanitat ha confirmat que Barcelona i tota l'àrea metropolitana, així com Lleida, continuaran en fase 2 a partir del pròxim dilluns, tal i com havia sol·licitat el departament de Salut. En canvi, Girona i la Catalunya Central compleixen ja tots els requisits per estrenar la frase 3, estadi en el qual estaran una setmana més Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran.Ara bé, que Barcelona i Lleida no accelerin la desescalada, mateixa situació en la qual es troba la Comunitat de Madrid, posava sobre la taula un xoc: entrar en fase 3 el 22 de juny, quan cau l'estat d'alarma i, per tant, no es pot restringir ja la mobilitat entre comunitats autònomes. És per això que el ministeri ha explicat que s'entrarà directament a la "nova normalitat".Tot i que inicialment s'havia obert la porta a demanar que Barcelona pogués prosperar a fase 3 ja el pròxim dilluns després d'haver estat només una setmana a la 2, finalment aquesta possibilitat ha quedat descartada. La decisió ha estat criticada per l'Ajuntament de Barcelona, que ha defensat que la ciutadania estava preparada per passar ja a la fase 3. De fet, l'alcaldessa Ada Colau així ho ha defensat públicament. També Xavier Marcé, regidor de Turisme, ha assegurat que la ciutat està en condicions d'avançar en la desescalada de manera "immediata". "Tenim millors dades que altres territoris del país", ha dit.La consellera de Salut, Alba Vergés, i els tècnics de Salut valoraven la possibilitat perquè, en el salt a la fase 3, les competències sobre el desconfinament passen a mans de la Generalitat i això podia ser beneficiós a l'hora d'abordar la pugna contra la pandèmia. Finalment, però, han descartat demanar per ara el canvi de fase i esperar a la setmana vinent, tot i la posició del govern d'Ada Colau. La qüestió és que, en cas de demanar-ho a mitja setmana, només es podria arribar a aplicar durant uns dies si el ministeri ho autoritza perquè la data límit per completar la desescalada és el 22 de juny.El ministre de Sanitat ha assegurat que si Barcelona i Lleida sol·licitessin un canvi a la fase 3 al llarg de la setmana que ve "estudiaran" si és possible que s'executi abans d'esperar al pròxim dilluns 22 de juny.A partir del pròxim dilluns, el 70% de la població de l'estat espanyol estarà ja en fase 3 de la desescalada. La primera autonomia en completar la desescalada i en estrenar l'anomenada "nova normalitat" serà Galícia perquè així ho ha decidit el seu president, Alberto Núñez Feijóo. A partir de la fase 3, són les autonomies les que recuperen la capacitat de decidir quan es posa punt i final a la desescalada.En tot cas, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que a partir del 22 de juny ja s'aixecarà l'estat d'alarma i, per tant, no hi haurà a partir d'aleshores restriccions en la mobilitat. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que, a partir d'aquest moment, caldrà estar preparat per a possibles rebrots tenint present que l'economia espanyola depèn en bona part del turisme i que es pot produir importació de casos. En cas de detectar-se rebrots, es limitarà la mobilitat a grups concrets de persones que s'identifiquin com a contactes directes dels contagiats.Per als territoris que ja encetin la fase 3, la normativa preveu que en la fase final del desconfinament les trobades amb familiars o amics puguin ser de fins a 20 persones. També s'eliminen totalment les franges horàries i es dona el tret de sortida als casals d'estiu. També s'aixequen restriccions als locals comercials i d'hostaleria, així com als de restauració.L'aforament de vetlles i funerals s'amplia fins a les 50 persones mentre que el dels casaments podrà ser de 150. Les botiges i establiments comercials minoristes ja poden obrir amb independència de la seva superfície, però han de continuar limitant l'aforament al 50%, mentre que cinemes i teatres podran obrir a un 50% de la seva capacitat habitual.​​​​​​

