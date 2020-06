Montserrat tornarà a obrir les seves portes a partir de Sant Joan

El proper dimecres 24 de juny, Montserrat reobrirà les seves portes després d'aquest llarg confinament per la pandèmia de la Covid-19. El dia de Sant Joan es podrà tornar a visitar el recinte del Santuari de Santa Maria i el Parc Natural de Montserrat.El cremallera, l'aeri i el funicular de Sant Joan tornaran a oferir els seus serveis de transport. També estarà obert el pàrquing i una part dels establiments del recinte, que s'aniran ampliant segons les necessitats pel volum de visitants.Montserrat s'ha preparat per ser ​una destinació segura, per la qual cosa ha adequat tots els seus espais a la normativa sanitària vigent, amb la restricció de l'aforament al 50% de la capacitat, i així poder garantir les mesures de seguretat.La Basílica de Santa Maria romandrà oberta en l'horari habitual d'aquesta època de l'any, com també el Cambril de la Mare de Déu. Les restriccions d'accés seran les mateixes: fins a un 50% de l'aforament, amb l'obligació de portar la mascareta posada.

