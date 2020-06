Colau: «Barcelona està preparada per passar a la fase 3»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat en declaracions a Betevé que la ciutat i l'àrea metropolitana no accelerin la desescalada. "Barcelona està preparada per passar a la fase 3", ha assegurat. La capital, però, continuarà per ara en fase 2 , tal com havia sol·licitat el Departament de Salut al govern espanyol.L'Ajuntament, però, havia reclamat a la conselleria que sol·licités al Ministeri el pas a la tercera fase. "Les dades, segons les agències de salut pública, són bones i positives, i equiparables a les altres regions que ja són en fase 3", ha insistit Colau.L'alcaldessa ha assegurat que Salut ha informat avui al consistori que no es traslladaria al govern espanyol la petició de canviar de fase.Colau reclama que s'avanci en la desescalada per "facilitar la vida a la gent". L'alcaldessa també ha plantejat la necessitat d'avançar a la fase 3 abans de la revetlla de Sant Joan per garantir que l'increment de la mobilitat a la ciutat i a l'àrea metropolitana sigui "esglaonada".​​​​​​

