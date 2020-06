D'entrevistes amb intel·ligència artificial a «youtubers»: Fibracat TV estrena programació

Ja fa dues setmanes que està en marxa, però aquest dilluns 15 de juny engegarà definitivament tota la maquinària. Fibracat TV , la nova cadena de televisió privada en català, estrena la seva programació, que promet formats i continguts inèdits -una manera de fer televisió que "no existia fins ara" a Catalunya, en paraules de la seva presidenta en una entrevista a NacióDigital -.Aquest propers dilluns Fibracat TV estrena vuit programes que defugiran dels formats lineals i clàssics de la TDT. La punta de llança, com porta anunciant l'empresa des que es va fer públic el projecte, serà l'empoderament femení i la revolució tecnològica. Barrejant aquests dos elements sorgeixen propostes revolucionàries com un espai d'entrevistes setmanal, Connectades, que estarà conduït per intel·ligència artificial i que centrarà el focus en dones de l'univers tecnològic."Els formats televisius de Fibracat TV són curts, amb càpsules que tenen una durada d’un minut fins a programes de 30 minuts, i volen captar l’atenció d’un espectador exigent que està acostumat a consumir contingut rellevant i directe en poc temps", assegura la companyia en un comunicat.La programació de la nova cadena, que substituirà RAC105 TV a la TDT, també inclourà un espai de contes tradicionals revisats en clau de gènere, una càpsula diària per a donar visibilitat a referents femenins i un programa destinat als emprenedors que portarà per títol Tot deixa marca, entre altres novetats."Fibracat TV posa el focus en la igualtat i la diversitat, com a factors essencials de la societat, que traduït a l’àmbit televisiu vol dir una programació que utilitzarà correctament el llenguatge de gènere, de manera inclusiva i uns continguts que mostraran aquest compromís", expressa la cadena en un comunicat.

Programació de Fibracat TV by naciodigital on Scribd

