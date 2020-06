SOS del petit comerç de Barcelona per sortir de la crisi

"Moltes botigues han obert ara per vendre estoc, però veurem si els surten els números per obrir amb normalitat a la tardor", diu Salva Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç

Eva Vázquez, comerciant: "Si hi ha un rebrot ens faria molt mal tornar a pagar autònoms i lloguer estant tancats"

Un restaurant i una botiga de roba a Sant Andreu, un establiment que venia material per fer manualitats a Horta o una sabateria i una llibreria a Sant Martí. També diverses botigues de moda a Sant Gervasi, un parell de bars a Sant Antoni i dues botigues de llaminadures a la Sagrada Família. Són només alguns dels comerços que no apujaran més la persiana per la crisi del coronavirus, segons l'inventari de la Fundació Barcelona Comerç.L'entitat representa 25.000 comerços a la ciutat -5.600 dels quals paguen quota- i assegura que entre un 10% i un 15% dels establiments de Barcelona no tornaran a apujar la persiana. El seu president, Salva Vendrell, avisa que la situació encara pot ser pitjor després de l'estiu. "Moltes botigues han obert ara per vendre estoc, però veurem si els surten els números per obrir amb normalitat a la tardor", adverteix.Des de la fundació apunten que la crisi ha afectat tots els districtes i que també és "transversal" pel que fa als sectors. Amb tot, l'afectació s'ha notat més en els negocis de restauració, moda o articles per a la llar. Més enllà de la tardor, al calendari dels comerciants hi ha una altra data marcada en vermell: la campanya de Nadal. "Si no va bé, el percentatge de botigues que tanquen podria arribar al 30%", preveu Vendrell.Des de l'inici de la crisi, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses iniciatives per pal·liar la crisi en el petit comerç. La rebaixa del 75% d'impostos a les terrasses , les ajudes als autònoms o el servei de mediació per renegociar el lloguer dels locals , en són exemple. Per Vendrell, però, hi ha un "excés de burocràcia" que complica la posada en pràctica de les mesures. "Això genera desesperació", lamenta.El president de la fundació reclama a l'Ajuntament i a la Generalitat -de qui valora positivament la seva actuació- "agilitat en l'aprovació de mesures per compensar les pèrdues del sector". "Els demanem que tot allò que diguin sigui viable i ràpid de fer. Com més dies passin, més botigues tancaran", avisa.A banda de les mesures puntuals per pal·liar els efectes de la crisi, Vendrell sol·licita a les administracions que prenguin decisions estructurals. Entre altres, la priorització del petit comerç per davant de les grans superfícies. "Hem de ser capaços de reforçar la proximitat i tot allò que aporta", apunta el president de Barcelona Comerç. "El nostre comerç és el que dona vida als barris i al teixit associatiu. A més, nosaltres paguem els impostos aquí", defensa.Tot i les dificultats amb què el comerç barceloní afronta la tornada a la normalitat, durant l'epidèmia també hi ha hagut notes positives en forma d'obertura de negocis. Per exemple, mum&mia a Sants. Es tracta d'una botiga de roba per a mares i fills que funciona sense local físic per estalviar-se les despeses de lloguer. "Jo mateixa reparteixo les comandes, que acostumen a ser de veïns del barri", explica l'Imma Borrego, la propietària.El seu objectiu era obrir el 21 de març, però el confinament va obligar a ajornar el llançament. "A través del boca-orella el negoci està rutllant", assegura Borrego. Qui sí que ha obert un local físic en plena pandèmia és Eva Vázquez, responsable de la sabateria Sabateca, al carrer Gran de Sant Andreu. De moment assegura tenir "moviment" a la botiga, però es mostra prudent. "Volem esperar a veure què passa a la tardor".Vázquez explica que l'obertura dels grans centres comercials s'ha notat i que el que juga més a favor seu és la "pinya" que fan els veïns del barri amb el petit comerç. Amb tot, demana més compromís a les administracions amb el comerç de proximitat. "Si hi ha un rebrot ens faria molt mal tornar a pagar autònoms i lloguer estant tancats", explica.La tardor s'albira, doncs, com a examen final per a un petit comerç de Barcelona que ha vist com moltes botigues ja no tornaran a obrir. L'evolució del coronavirus i les mesures de l'administració determinaran si d'aquí a uns mesos encara hi haurà més persianes abaixades.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor