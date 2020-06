Una moció de censura d'ERC i la CUP fa fora JxCat de l'alcaldia de Cervera

El republicà Joan Santacana s'ha convertit aquest divendres en el nou paaer en cap de Cervera després de prosperar la moció de censura que ERC, CUP i SiF han presentat contra l'actual alcalde, Ramon Augé, de Junts per Catalunya. Santacana havia guanyat les eleccions municipals del 2019 però no va ser investit com alcalde.La sessió de votació i d'investidura del nou batlle s'ha fet a la sala de reunions del Centre d'Empreses Innovadores (CEI), de manera excepcional a causa de les mesures sanitàries establertes per la prevenció de la Covid-19. A causa d'aquestes mesures, la sessió s'ha fet a porta tancada, sense l'assistència de públic.Santacana ha assegurat que pretén governar "amb un govern fort i cohesionat" i amb la voluntat "d'escoltar tothom i de treballar amb les entitats de Cervera". En aquest sentit, el nou alcalde ha apuntat que vol arribar als màxims consensos amb la resta de formacions polítiques de la capital de la Segarra, alhora que ha indicat que vol que tots els cerverins "se sentint protagonistes". Santacana ha defensat el caire independentista del nou executiu; "Treballaré per fer efectiva la República catalana".Augé ha fet un balanç del seu mandat recordant els problemes trobats a inici de legislatura i la tasca feta pel seu govern des del juny del 2019 a nivell econòmic i social. Augé ha lamentat que ERC hagi treballat per fer presentar una moció de censura que, ha dit, "ara no té cap sentit" i està "fora de lloc". L'exalcalde ha titllat d"irresponsable" l'actitud política dels republicans i ha indicat que tindrà un efecte negatiu per la població de Cervera.

Joan Santacana, en una foto d'arxiu. Foto: ACN

