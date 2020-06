Treball destina 1,4 milions a contractar treballadores de les cures i la llar en situació irregular

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 1,4 milions d'euros a fomentar la contractació de 1.000 treballadores de les cures i la llar en situació administrativa irregular. L'import de l'ajut serà l'equivalent a la contribució de l'ocupador en impostos i seguretat social, és a dir, de 2.685 euros, si el contracte és pel Salari Mínim Interprofessional (SMI) un any.Amb aquesta bonificació "no hi haurà excuses" per a no contractar les persones sense papers i que treballen en l'economia submergida, ha dit el conseller Chakir El Homrani, en una visita a l'Equip d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitaria (EAMISS), que ajuda els 8.000 membres de la comunitat filipina que viuen a Raval de Barcelona.La presidenta de l'associació, Jossie Rocafort, ha assegurat que un miler de dones de la comunitat es troben en situació irregular i tenen moltes dificultats per aconseguir un contracte estable per iniciar el tràmit d'arrelament. "Hi ha moltes dones en situació irregular a Barcelona i no els és gens fàcil trobar un contracte de 40 hores a la setmana. L'ajuda serà una bona oportunitat per regularitzar la situació", ha dit.Amb aquesta actuació, el Departament espera "garantir drets", lluitar contra l'economia submergida, i regularitzar la situació de les dones migrades que treballen en les cures i a la llar, el col·lectiu "més invisible" de la crisi econòmica, segons el conseller. El titular de Treball ha defensat que aquesta és una política "completament nova" treballada amb sindicats i entitats que ajuden a dones migrants.La línia d'ajuts per fomentar la contractació forma part d'un paquet de mesures que també inclou 200.000 euros al foment de l'autoocupació i el treball cooperatiu per accedir a l'arrelament, és a dir, ajudar a la constitució de cooperatives entre treballadores de les cures que facin contractacions de regularització, i a aquelles persones que regularitzin la seva situació a través de l'autoocupació. "La immigració és emprenedora per definició", ha assegurat El Homrani.També es dedicaran 300.000 euros al suport jurídic i difusió de l'arrelament social com a via de contractació de persones en situació irregular i 300.000 més en ajudes a la formació ocupacional per treballadores de les cures, que permeti accedir als contractes.D'altra banda, el Departament preveu ajudes a l'aprenentatge (200.000 euros), ajuts a la formació a famílies migrants per al suport educatiu (430.000 euros) i un pilot de formació en programació TIC (100.000 euros). La conselleria proposarà aquest paquet de mesures a la comissió per a la Reconstrucció Economia de la Generalitat.Algunes de les comunitats que es veuran beneficiades per aquestes ajudes seran la filipina, que compta amb 25.000 residents a regularitzats a Catalunya, 15.000 dels quals a Barcelona. D'aquests, 8.000 es concentren al barri del Raval, on té la seu l'Equip d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitària (EAMISS), una associació que assessora en tràmits administratius des de fa tres anys i que ara s'ha transformat en un menjador que serveix entre 200 i 300 àpats al dia a la seu del carrer de la Lluna. L'arribada de la pandèmia ha afectat greument la comunitat filipina, que s'ha quedat "sense res" perquè treballa majoritàriament a l'hostaleria i el servei domèstic, un dels sectors més castigats per l'aturada econòmica, apunta la presidenta de l'entitat."No tenim el costum de demanar ajuda a serveis socials però aquesta vegada ens hem quedat sense res perquè vivim al dia, paguem el lloguer i els estalvis que tenim els enviàvem al nostre país. Quan ha arribat la pandèmia ens hem quedat sense res", ha detallat Rocafort. EAMISS ha arribat a un acord amb l'ONG World Central Kitchen i ofereix centenars d'àpats al dia a famílies que ja tenen identificades. "Això no va a menys, cada vegada va a més. No s'acabarà amb l'estat d'alarma", ha lamentat. L'entitat té la intenció d'obrir una cuina per oferir menús de gastronomia filipina amb voluntaris de la comunitat.El conseller de Treball ha demanat al govern espanyol que faci com Portugal i Itàlia i regularitzi la situació de les 150.000 persones en situació irregular que depenien de l'economia submergida, i que han sigut els primers que han notat el sotrac econòmic a Catalunya. El Homrani ha reiterat que cal modificar la llei d'estrangeria per flexibilitzar les condicions d'arrelament social que permeti entrar a la regularitat "a la majoria" i facilitar permisos de treball als joves migrants quan arriben als 18 anys. "Toca fer un pas endavant valent i fer un procés de regularització", ha insistit.​​​​​​

