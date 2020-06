Un diputat dona 1.000 euros a l'entitat de Josep Pàmies, que titlla la Covid-19 de «farsa»

Un diputat de Junts per Catalunya, Josep Puig, ha donat 1.000 euros a Dolça Revolució de Balaguer, l'entitat de l'entorn de l'ecologista i activista Josep Pàmies. Puig ha fet l'oferiment en el context de donació del 25% dels salaris dels diputats a col·lectius que lluiten contra el coronavirus. Segons Segre , el diputat ha donat aquests diners per la tasca que l'entitat ecologista porta a terme en benefici d'una millora de la salut amb plantes i herbes medicinals, per bé que ha desvinculat la donació de la lluita contra el virus.Pàmies va ser el centre de la polèmica fa dues setmanes per haver organitzat una trobada amb desenes de persones amb l'objectiu de demostrar "la farsa" de la pandèmia i de la crisi sanitària.Pàmies ha rebut en els darrers anys diverses multes per part de la Generalitat per haver assegurat que algunes plantes podien curar el càncer i per cultivar marihuana amb fins terapèutics.​​​​​​

