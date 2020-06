Càritas dobla les atencions a l'àrea de Barcelona a causa del coronavirus

La crisi social derivada de l'epidèmia del coronavirus ha provocat que Càritas hagi doblat la quantitat de famílies vulnerables ateses durant l'abril i el maig en comparació amb el 2019. Durant aquests dos mesos s'han atès 5.056 llars i 10.710 persones en serveis de primera resposta, mentre que en el mateix període de l'any passat en van ser 2.369 i 4.660, respectivament.L'entitat ha presentat aquest divendres un informe que revela que més de la meitat d'aquestes llars han anat a Càritas per primera vegada o hi han hagut de tornar després de temps de no necessitar ajuda.Les ajudes econòmiques per a alimentació s'han triplicat, mentre que les d'habitatge s'han duplicat. En aquest àmbit, destaca l'alt percentatge de persones que viuen en habitacions rellogades. A més, dues de cada cinc famílies ateses no poden fer front a les despeses de l'habitatge.L'informe també detalla que una de cada quatre llars ateses no té cap ingrés. Abans de la crisi de la Covid-19, el percentatge no arribava al 10%.​​​​​​

