Rècord positiu de pacients a l'UCI a Catalunya: menys de 100 per primera vegada

El darrer balanç oficial del Departament de Salut sobre la incidència del coronavirus a Catalunya ens deixa una dada força positiva: la xifra de pacients ingressats a l'UCI cau per primera vegada del centenar. En aquests moments n'hi ha 94, 9 menys que fa 24 hores. Fins ara hi ha hagut 4.110 persones ingressades greus.Les funeràries catalanes han reportat 5 noves morts per la Covid-19, sis menys que en l'últim balanç de la conselleria. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.439. A banda, s'han detectat 203 nous casos positius testats (24 menys) i ja en són 69.252.D'entre les víctimes, 6.791 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (quatre més), 4.082 ho han fet en una residència (les mateixes que en l'últim balanç) i 787 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 779 (una més).​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor