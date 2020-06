La CUP emplaça Borràs a deixar l'escó per evitar ser jutjada pel Suprem

La CUP emplaça la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, a deixar l'escó com a diputada al Congrés per evitar que sigui jutjada pel Tribunal Suprem pel presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes. Els anticapitalistes argumenten que "hi ha indicis de corrupció acreditats" per part de la Sindicatura de Comptes i que la via per tenir un judici just i esquivar el tribunal de Manuel Marchena seria renunciar a la condició de diputada.Tot i que Borràs ha insistit en les últimes hores que no pensa deixar l'escó, la CUP s'ha pronunciat públicament per deixar clar que, tot i ser conscients que existeix una "persecució política" contra l'independentisme, en aquest cas també hi ha una situació "de presumptes pràctiques fraudulentes" que han de ser dirimides als tribunals. De fet, han argumentat que la via de renunciar a l'escó permet a Borràs dues coses: ser jutjada per un tribunal ordinari i no pel Suprem i que s'aclareixin aquestes suposades "males praxis".La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha demanat "exemplaritat" a Borràs i "generositat" perquè no s'aprofiti aquesta situació per vincular l'independentisme a la corrupció. "No podem tolerar ombres de males praxis en termes de corrupció", ha insistit la dirigent.La CUP ha fet aquesta proposta tant a JxCat com a ERC per tal de consensuar una "resposta conjunta" i els han emplaçat a posicionar-se, malgrat que encara està per decidir què votaran finalment quan el suplicatori arribi al Congrés. En tot cas, amb independència dels vots de l'independentisme, aquest suplicatori probablement prosperarà. "Nosaltres pensem que no es pot donar ni un bri d'aire a la persecució de l'Estat contra l'independentisme, però que tampoc es pot donar oxigen a sospites de corrupció de cap càrrec electe i que, aquests, han de ser exemplars", ha insistit Vehí.Els republicans, per ara, han esquivat posicionar-se sobre si consideren que la solució òptima per a Borràs seria deixar l'escó. Fonts d'ERC asseguren aque s'estan analitzant totes les opcions però que la decisió de renunciar a l'acta de diputada correspon a Borràs.

