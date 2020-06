Les Balears rebran més de 10.000 turistes alemanys aquest juny

El govern espanyol ha confirmat que, a partir del proper dilluns, 15 de juny, es posarà en marxa un programa pilot per a l’establiment d’un corredor turístic segur des d’Alemanya cap a les Illes Balears.Així, des de dilluns es permetrà l'entrada de turistes a Balears procedents dels Estats membres o estats associats Schengen a través de rutes aèries específiques, així com l'entrada a territori nacional a través de les fronteres interiors a les persones que arriben a Balears a través d'aquest corredor. A més, quedaran exempts d'haver de passar un període de quarantena.En total, el Butlletí Oficial de l'Estat permet 47 vols procedents de diversos aeroports alemanys, amb destinació a Palma de Mallorca (38), Eivissa (8) i Maó (1), programats entre el 15 i el 30 de juny. L'obertura dels corredors turístics requereix que la comunitat autònoma de destinació es trobi en la fase 3 del pla de desescalada.Així mateix, s'exigirà que tant l'Estat d'origen dels turistes com les Balears tinguin una taxa de Covid-19 per 100.000 habitants en set dies consecutius inferior a nou casos, garantint amb això una situació d'equivalència epidemiològica. Caldrà que el turista que es desplaci sigui resident al mateix Estat del qual surti.Els turistes que accedeixin al territori nacional a través dels corredors turístics hauran d'estar en disposició d'aportar prova de bitllet d'anada i tornada des de l'aeroport d'origen de l'corredor turístic i s'hauran d'allotjar a les Balears durant tot el període d'estada, que com a mínim haurà de ser de 5 nits. A l'aeroport d'arribada, el personal sanitari haurà de dur a terme els controls sanitaris necessaris.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor