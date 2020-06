És justa la fórmula triada per premiar l'esforç del personal sanitari?

"El que ha fet el Govern no és cap invent, és un gest", explica Jordi Cruz, president de Metges de Catalunya

"Si parlem d'una paga extra per l'esforç fet, no cal distingir per categories", afirma Maria Àngels Rodríguez, portaveu de sanitat de CCOO

"Si la feina que hem fet ha funcionat és perquè hem estat un equip, des de la dona de la neteja fins a l'últim catedràtic de medicina". La reflexió d'Anna Romagosa, directora del CAP Raval Nord, sintetitza la incomoditat que ha generat en sectors de la sanitat catalana la manera com s'ha concretat la paga extra al personal sanitari per premiar l'esforç fet en els mesos àlgids de la pandèmia. Més enllà de l'agraïment pel gest -amb un cost milionari per a les arques públiques-, determinats professionals hi veuen elements d'injustícia en el disseny, perquè no tothom cobrarà el mateix. "El premi extra ha de ser equitatiu. En el sou ja ens reconeixen les responsabilitats que assumim", afegeix Romagosa, al capdavant d'un ambulatori amb 54 professionals i fins a 18 residents. La fórmula triada pel Govern no ha generat consens a la professió. Això resulta evident. L'element de controvèrsia radica en la variable de la categoria professional, que determinarà que els professionals més qualificats també ingressin una quantitat més alta de la remuneració específica per atendre la Covid-19. Havia ser lineal la gratificació o s'havien d'establir categories? És classista la via escollida per la Generalitat?El Govern, que també ha introduït variables com la presencialitat i el grau d'exposició al coronavirus per afinar els mèrits de cada professional, s'ha emmirallat en fórmules similars aplicades a França, Alemanya i Bèlgica. La gratificació extraordinària serà d'entre 350 i 1.350 euros i es cobrarà en la nòmina del mes d'agost -per als treballadors de les residències, serà un màxim de 900 euros. L'ingrés arribarà a tots els sanitaris de la xarxa de salut d'utilització pública, que inclou hospitals i centres que mantenen un concert amb l'administració. La mesura, anunciada dimecres i que s'haurà de validar via decret en el consell executiu, tindrà un impacte de 140 milions en els pressupostos del 2020.La resta de professionals dels serveis essencials -com policies, bombers i empleats dels serveis d'emergència- també seran compensats en un altre paquet d'ajudes en el qual treballa l'executiu. A més a més, la Generalitat té previst que en els pressupostos del 2021 i el 2022 hi hagi unes partides extra de 40 milions d'euros addicionals -80 milions en total- per atendre millores en la feina dels professionals sanitaris, que es pactaran amb sindicats i la resta d'actors del sector. Així ho va anunciar el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. "Hem arribat fins on hem pogut", explica l'entorn del vicepresident. Consultat també per, el Departament de Salut no ha concretat si introduirà canvis en el decret que es validi al consell executiu.En funció del col·lectiu consultat, la valoració de la fórmula triada per gratificar la dedicació a la crisi del coronavirus divergeix. Mentre Metges de Catalunya -el sindicat majoritari entre els facultatius- entén que hi ha arguments per defensar tant una paga lineal com la via escollida pel Govern, altres sindicats com CCOO o Infermeres de Catalunya sostenen que la paga extra hauria d'evitar les categories professionals. En el que sí que coincideixen els representants laborals és en la necessitat que hi hagués hagut un debat previ per consensuar-ne els detalls. No es va obrir una negociació entre la Generalitat i els sindicats, per bé que la consellera de Salut, Alba Vergés, va trucar dissabte passat als principals portaveus del sector i el Servei Català de la Salut (CatSalut) va informar dels detalls de la remuneració hores abans de l'anunci públic fet per la Generalitat."El que ha fet el Govern no és cap invent, és un gest", afirma Jordi Cruz, president de Metges de Catalunya, per recordar com el Departament de Salut s'ha emmirallat en França, Alemanya o Bèlgica. "Tothom hi ha posat el coll en aquesta crisi, això és evident. Hi ha hagut col·lectius molts exposats al coronavirus, com el personal d'infermeria, i a la vegada s'han hagut de prendre decisions complexes per part de qui en tenia la responsabilitat. Ens ho hem de prendre com una gratificació per l'esforç fet", afegeix el cirurgià d'urgències de l'Hospital de Mataró, que va demanar en la seva última conversa amb la consellera que l'ajuda "no fos puntual". El Govern va anunciar dimecres 80 milions per als dos pròxims exercicis Maria Àngels Rodríguez, de la sectorial de sanitat de CCOO, entén que, si es tracta d'una gratificació, hauria de ser lineal: la mateixa quantitat per a tots els professionals. "Les taules retributives ja van en funció de les categories, i de la formació i responsabilitat assumida per cadascú. Si parlem d'una paga extra, no cal distingir per categories", exposa Rodríguez, que ha treballat com a infermera en plantes amb pacients afectats per coronavirus. "Nosaltres ho veiem classista. Què passa amb el personal de neteja?", afegeix la portaveu de CCOO, que també expressa dubtes sobre la manera com es valorarà el grau d'exposició dels professionals, una variable que s'utilitzarà per determinar els ingressos extra a la nòmina d'agost.Des de l'atenció primària, la lectura és semblant. Almenys així ho expressa la directora del CAP Raval Nord. "El sou ja ens reconeix la responsabilitat", raona Romagosa per reclamar que la paga extra sigui la mateixa per a tot el personal sanitari. "El millor reconeixement seria que el Govern apostés per la sanitat pública i la dotés dels recursos necessaris", afegeix Romagosa. Aquesta és la tasca que haurà d'entomar l'executiu d'ara en endavant, satisfer les necessitats estructurals del sistema sanitari, a curt i mig termini. El gest fet amb la compensació econòmica per la Covid-19, com va dir dimecres Aragonès , només hauria de ser "un primer pas" per "enfortir més que mai els serveis públics". En això sí que hi ha consens entre el personal sanitari.​​​​​​

