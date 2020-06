Barcelona es promociona com a ciutat sense risc de coronavirus per captar turisme

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres el projecte BCN Safe City, que segons el govern municipal servirà per garantir que es compleixin les mesures d’higiene i salut per prevenir el coronavirus. L'objectiu és "oferir confiança i seguretat" als turistes, que a partir de l'1 de juliol podran visitar la ciutat sense passar quarantena.El projecte s'articularà a través d'una pàgina web per assessorar tots els actors vinculats al turisme -hotels, restaurants i comerços, principalment- per garantir el compliment de la normativa sanitària. L'Ajuntament vol que la pàgina serveixi per coordinar la "relació circular" d’aquest conjunt de protocols per garantir que l’activitat global de veïns i turistes estigui dotada de la màxima seguretat de manera integral.La pàgina recollirà l'estat dels allotjaments, activitats culturals, comerços, restaurants, transport, activitats esportives, locals d'oci nocturn, visites turístiques i espais públics.El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha apuntat que la pàgina no està pensada per ser consultada directament pels turistes, però es posarà a disposició dels gremis del sector turístic perquè puguin compartir la informació amb els seus clients.Marcé ha insistit que la missió de l'Ajuntament és exercir de "verificador" del compliment de les normes dictades pel govern espanyol i la Generalitat. El regidor de Turisme, però, no ha concretat de quina manera l'Ajuntament comprovarà que la informació sobre seguretat epidemiològica i higiènica compartida a la web és fiable.El consistori pretén que la transmissió de confiança sigui cabdal en la reactivació econòmica del sector turístic, que el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, va assenyalar com a indispensable per a la recuperació de la crisi . Avui Marcé ha defensat la necessitat de treballar per a la seguretat dels visitants des del punt de vista epidemiològic. "La reputació de les ciutats estarà cada cop més vinculada amb l'àmbit higiènic", ha assegurat.Està previst que la pàgina web estigui operativa a pati del 27 o 28 de juny, i més enllà de la campanya d'estiu que començarà l'1 de juliol, Marcé ha reclamat treballar amb la tardor com a horitzó. Serà aleshores quan es reactivin els congressos i fires internacionals a la ciutat.En paral·lel, el Consorci de Turisme de Barcelona treballa, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, en el disseny d’una app que faciliti la consulta d’informació sobre recomanacions sanitàries, així com la millor manera de fer les visites de forma segura, evitant aglomeracions i cues​​​​​​

