La confessió de Fernández Díaz: «El papa Benet XVI em va dir que el diable vol destrossar Espanya»

L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz va revelar aquest dijous una conversa telemàtica que va tenir el 2013 amb el papa Benet XVI en la qual el pontífex li va assegurar que "el diable vol destrossar Espanya".Tot va començar quan Fernández Díaz, home de confiança de Mariano Rajoy, va demanar-li al papa que "resi per Espanya, ens fa molta falta" davant "els problemes que teníem, i em referia especialment a Catalunya".​​La resposta de Benet XVI va ser contundent, segons l'exministre: "Miri, el diable vol destrossar Espanya", explica. "I no em va dir l'esperit del mal, no, em va dir el diable", afegeix. "El diable coneix els serveis prestats per Espanya a l'Església de Crist".És per això que el pontífex es va mostrar convençut del motiu d'aquest atac del diable: "El diable ataca més als millors, i per això ataca especialment a Espanya i la vol destrossar", va rematar.Jorge Fernández Díaz és conegut per la seva fe cristiana, marcada per una trobada amb Déu a Las Vegas el 1991, segons va dir en una entrevista anys enrere. El 2015 també va confessar que té un àngel de la guàrda que es diu Marcelo i l'ajuda a aparcar.

