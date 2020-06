Arxivada la causa del 8-M contra el govern espanyol

La titular del jutjat 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordat l'arxivament provisional de la causa del 8-M que apuntava al govern espanyol per haver permès les manifestacions feministes una setmana abans de declarar l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus. Després de més de 3.000 pàgines d'instrucció i de polèmics informes de la Guàrdia Civil, finalment la jutge no veu indicis suficients de delicte, motiu pel qual posa punt i final al recorregut judicial del cas.Fins a una vintena de testimonis han declarat per aquest cas, en el qual va ser imputat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa el delegat del govern a Madrid, José Luis Franco, que precisament va declarar aquesta mateixa setmana. La jutge conclou que Franco no va rebre una instrucció sanitària que justifiqués prohibir les manifestacions per risc de contagi. La instrucció també apuntava a l'actuació del director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, però la jutge va declinar imputar-lo en aquest cas.La magistrada ha pres aquesta decisió després d'escoltar aquest dimecres la versió de Franco i dels 18 testimonis que van comparèixer després, entre ells el secretari general de la delegació del govern a Madrid, Fernando Talavera; set funcionaris de l'organisme i 10 promotors de manifestacions als quals van trucar per demanar que cancel·lessin les seves concentracions.S'hi suma a tot plegat la bateria de diligències d'investigació que ha ordenat el jutjat des del 23 de març, quan va acordar admetre a tràmit la denúncia d'un particular, així com els informes al metge forense adscrit al jutjat i a la Guàrdia Civil. La jutge conclou en la interlocutòria que l'investigat, entre el 5 i el 14 de març, "no va tenir coneixement cert, objectiu i tècnic del risc que per a la salut de les persones comportava la realització de manifestacions i concentracions".També apunta que Franco "no va rebre comunicació o instrucció sanitària sobre aquest particular ni tampoc la va recollir d'ofici de cap altra autoritat competent en l'àmbit sanitari". Afegeix que tampoc "cap persona física o jurídica, pública o privada, va instar el delegat del govern a Madrid que prohibís o restringís d'alguna forma la celebració de concentracions o manifestacions per raó de la Covid-19. Ara, davant d'aquesta decisió, es pot interposar recurs davant la pròpia jutge o davant l'Audiència Provincial de Madrid.De fet, tant el PP com Vox s'havien aferrat a aquesta causa per carregar contra la gestió que ha fet la Moncloa de la crisi del coronavirus, especialment arran de la crisi oberta amb la cúpula de la Guàrdia Civil. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va destituir de forma fulgurant el coronel Diego Pérez de los Cobos al capdavant de la comandància de Madrid per l'informe i les diligències obertes arran del cas. A més, ha transcendit que aquest document contenia incorreccions, testimonis tergiversats i dades que no es corresponen amb la realitat.L'Advocacia de l'Estat havia denunciat que es tractava d'una "causa general" contra el govern espanyol i havia demanat l'arxivament de la causa, la mateixa petició que va fer la Fiscalia.​​​​​​

