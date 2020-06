Un 69,9% de les pimes catalanes té previst presentar un ERTO, segons la Pimec

Un 69,9% de les pimes catalanes té previst presentar un ERTO per causes objectives quan acabi l'estat d'alarma, sigui per uns mesos o fins a finals d'any. Un 24,3% de les pimes i els autònoms catalans ha quedat inactiva des de l'inici de la pandèmia, mentre que un 41,3% ha vist caure la seva activitat en més d'un 50%. Són dades de l'informe sobre l'impacte econòmic de l'estat d'alarma sobre el teixit productiu que aquest divendres ha presentat la patronal Pimec. Les xifres s'han extret a partir d'una enquesta feta per l'organització -la cinquena que ha dut a terme des del començament de la crisi- que ha rebut 1.433 respostes.El president de la Pimec, Josep González, ha presentat l'informe, acompanyat del gerent de l’àrea institucional de la patronal, Ángel Hermosilla, i la directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, Elena de la Campa. Hermosilla ha destacat la lleugera millora produïda des del mes d'abril, quan un 46,5% de pimes i autònoms havien quedat sense activitat.El 64,7% de les empreses que han participat en el sondeig han presentat un ERTO i un 8,2% que té previst de fer-ho. Un 71,9% ho ha fet per causa de força major i un 28,1% per causes objectives. El president de la Pimec, Josep González, ha subratllat com a dada molt preocupant que un 70% de les empreses afectades per ERTO asseguren que els treballadors encara no han cobrat del SEPE la quantitat que els correspon.Una altra dada negativa és que el 13% de les pimes catalanes s'està plantejant el tancament definitiu arran de la crisi. Prop d'un 80% de les empreses creuen que hauran de reduir el nombre de treballadors. Un 45,4% està avaluant la possibilitat d'una reestructuració de la plantilla amb caràcter permanent.L'informe de la Pimec assenyala que, amb dades actualitzades al 10 de juny, a Catalunya s'ha presentat un total de 97.926 ERTO, que afecten un total de 723.900 treballadors, el que implica que un 41% del total d'empreses catalanes han presentat expedient de regulació temporal d'ocupació, afectant un 27% dels assalariats.Si es mira per sectors, un 70% de l'hostaleria i la restauració continua inactiu i el 16% manté una activitat per sota del 25% respecte de l'any passat. El següent més afectat és el del comerç i les reparacions, amb un 10,2% sense activitat i un 25,1% amb activitat per sota del 25%. El sector amb més activitat és el de la logística, amb un 90% d'empreses i autònoms per damunt del 50% de la seva activitat habitual.González ha demanat que s'allargui el termini dels ERTO fins al mes de desembre i ha reclamat també que es comuniqui l'abans millor perquè les empreses necessiten planificar la seva activitat. El president de la Pimec ha considerat "molt greu" que hi hagi tants treballadors que encara no hagin cobrat del SEPE. Ha demanat que les entitats financeres puguin fer uns avançaments de les quantitats a rebre pels assalariats a través de préstecs avalats.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor