Detenen un altre home relacionat amb el segrest del matrimoni de 72 anys de Sabadell

A presó els 5 membres d’un grup criminal que havien segrestat un matrimoni d’edat avançada per cobrar un deute per un negoci fallit https://t.co/Nd2LdUXqkm pic.twitter.com/0AJE1f5QvU — Mossos (@mossos) June 5, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre home a Sabadell que relacionen amb el segrest d'un matrimoni de 72 anys per aconseguir cobrar un deute per un negoci fallit. S'afegeix a les quatre detencions ja practicades, d'homes amb edats d'entre 18 i 33 anys com a presumptes autors d'un delicte de segrest i un d'extorsió. A més, anteriorment ja s'havia detingut un altre home pels mateixos fets.El segrest es va produir al gener a com a conseqüència d'un deute que havien generat amb un grup de persones napolitanes que haurien fet una inversió en un negoci d'adquisició de pedres precioses que va fer fallida el 2019.La detenció del primer home, que va ingressar a presó al gener, va permetre obtenir indicis per identificar a la resta dels integrants del grup. Durant la investigació es van obtenir indicis de participació en el segrest i imatges del moment de l'assalt al domicili del matrimoni, on s'hi podia apreciar com els autors del segrest els sostreien el vehicle particular com a mesura per cobrar part de l'import exigit relacionat amb el deute.La matinada del 29 de maig es va realitzar un dispositiu policial amb entrades simultànies a Sabadell, Castellar del Vallès, Badia del Vallès i Villanueva Mesía (Granada) que va finalitzar amb la detenció dels membres del grup. També es van recuperar els documents relacionats amb el negoci fallit que va motivar el segrest, a més d'aparells de telefonia i suports informàtics relacionats amb els fets, que els investigadors estudien.Els quatre detinguts en aquesta segona fase van passar a disposició judicial els dies 29 i 31 de maig i el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional de tots quatre. En aquell moment ja s'indicava que el cas continuava obert i que no es descartaven noves detencions, com la que ha transcendit aquest dimecres.

