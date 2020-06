Així serà la PlayStation 5 futurista

Sony ha presentat el disseny de la PlayStation 5 i ha anunciat que la consola comptarà també amb una versió que permetrà l'ús de jocs només en format digital.La nova PlayStation 5 compta amb una estètica futurista amb colors blanc, negre i llums led blaves, els mateixos tons que el comandament DualSense, també presentat. La ranura de CD, que destaca en negre sobre el frontal de color blanc, està en la part davantera.L'empresa japonesa ha anunciat també una nova versió de la seva consola de nova generació, PS5 Digital Edition, que solament permetrà l'ús de videojocs en format digital, sense discos físics.Sony ha mostrat també uns nous auriculars sense fils Premi 3D Wireless, amb disseny a joc amb la consola, així com un comandament a distància de color blanc.Entre els primers videojocs que arribaran amb la consola de nova generació, destaquen la seqüela de Horizon Zero Dawn, Forbidden West, i el vuitè lliurament de Resident Evil, Village.L'estudi Rockstar, desenvolupador de la saga GTA, ha obert la presentació anunciant que el seu última títol, GTA 5, llançat en 2013, arribarà "expandit i millorat" a la PS5 l'any 2021. A més, GTA online serà gratuït per als jugadors de la nova consola de Sony.Entre els títols pertanyents als estudis de Sony, la companyia japonesa ha anunciat un nou lliurament de Spider-Man Milers Morals, que es llançarà per Nadal. La saga d'acció de ciència-ficció ambientada en un futur postapocalíptico amb animals mecànics Horizon Zero Dawn ha estat la gran protagonista de l'esdeveniment de PlayStation, amb l'anunci del seu segon lliurament, Forbidden West.Al catàleg de PS5 també hi arribaran videojocs de terror de la mà de la popular saga Resident Evil, que rebrà un nou lliurament principal amb el nou Resident Evil VIII Village, que arribarà en 2021.Per part seva, la saga de simulació de carreres Gran Turismo també rebrà un nou títol amb l'arribada de PS5, Gran Turismo 7. Sony ha ensenyat una imatge del menú d'entrada GT Town en els quals ha mostrat les maneres per a un solo jugador.Els videojocs clàssics també tornen a PS5 de la mà de la saga de plataformes Ratchet and Clank, amb un nou lliurament, Ratchet and Clank: Rift Apart, desenvolupat per l'estudi Insomniac Games.

