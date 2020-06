El tractament assajat per Oriol Mitjà no serveix per prevenir la Covid-19

Donades les vastes implicacions globals, hem compartit els resultats de l'estudi BCN-PEP-COV sobre la #hidroxicloroquina amb les agències reguladores mentre la revista científica està fent l'avaluació externa. No podem aportar més dades fins tenir la seva aprovació — Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 11, 2020

La hidroxicloroquina no serveix per prevenir la Covid-19, segons un article de la revista Science que cita Oriol Mitjà, investigador de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol que ha fet un estudi sobre aquest tractament. La recerca no veu cap diferència significativa en les persones exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la covid-19. En aquest estudi van participar més de 2.300 persones.A través de Twitter, Mitjà ha explicat que donades les "vastes implicacions globals", s'han compartit els resultats de la investigació amb les agències reguladores mentre la revista 'Science' en fa l'avaluació externa. "No podem aportar més dades fins a tenir la seva aprovació", ha afegit.Mitjà ha recordat que hi ha més de 120 estudis en curs per avaluar l'efecte antiviral de la hidroxicloroquina, el medicament més utilitzat en aquesta pandèmia. Admet que la pressió per publicar els resultats de l'estudi és "immensa". "L'OMS, Gates i altres agències tenen pressa per prendre una decisió sobre la hidroxicloroquina per si cal continuar amb la resta d'assajos clínics", ha explicat l'investigador, que diu que espera poder "aportar més llum en breu".​​​​​​

