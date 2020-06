Retiren el càrrec a la tinent d'alcalde de Berga per participar en una Patum espontània

Arran de la gravació en què se'm veu fent un salt de maça i que s'ha considerat un fet controvertit, m'explico. 👇👇👇👇 pic.twitter.com/plbhPLJecT — Roser Rifà (@soclaroser) June 11, 2020

L’equip de govern retira les delegacions de tinença d’Alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per la seva participació en una celebració espontània de Patum a l’espai públic https://t.co/icM0yUfAkg pic.twitter.com/NLrqisE4me — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) June 11, 2020

L'equip de govern de la CUP a Berga ha retirat les delegacions de tinença d’alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per la seva participació en una celebració espontània de Patum al carrer. Així ho ha fet públic aquest vespre de dijous.Rifà, que manté l'acta de regidora, lamenta els fets ocorreguts dimecres al vespre i demana disculpes als veïns i veïnes que puguin considerar que la seva actitud "no va ser apropiada donades les meves responsabilitats públiques" en un vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials.Roser Rifà aclareix que en el moment de la celebració es trobava amb la seva unitat familiar i es complien les condicions preventives relatives a les trobades de caràcter social a l'aire lliure. La regidora explica que "el salt no era obert" a tothom, i que altres persones van acostar-s'hi atretes per l'efecte crida del foc. Roser Rifà admet que cal ser "més curosos" davant de la quantitat de persones que van sortir al carrer dimecres a la nit, així que demana "un esforç col·lectiu" per complir les mesures de la fase 2 en què es troba la regió sanitària central.Segons han explicat des de l'equip de govern, la determinació de retirar la tinença d'alcaldia a la regidora Roser Rifà ha estat acordada pels membres de l'executiu. Això significa que Rifà deixarà de ser la primera autoritat de la ciutat en cas d’absència o delegació de l’alcaldessa, Montse Venturós.D'altra banda, Rifà mantindrà l'acta de regidora amb les delegacions respectives a les àrees que gestiona actualment: Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme. L'equip de govern considera que "la regidora està realitzant una tasca rellevant en els àmbits esmentats i cal que pugui continuar desenvolupant-la".

