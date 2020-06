Descobreixen un senyal de ràdio d'origen desconegut que es repeteix cada 157 dies a tot l'univers

El estudio es el resultado de cuatro años de observaciones llevados a cabo en el observatorio Jodrell Bank, en Reino Unido, donde se encuentra el telescopio Lovell. Con su ayuda, un grupo de investigadores ha estado estudiando las ráfagas rápidas de radio. pic.twitter.com/6WOGRk6D8R — Álex Riveiro (@alex_riveiro) June 10, 2020

Como las ráfagas se repiten periódicamente, es posible plantear mecanismos que provocan esa repetición. Podría deberse, según explican los investigadores, al movimiento orbital de una estrella masiva, de una estrella de neutrones o, incluso, de un agujero negro. — Álex Riveiro (@alex_riveiro) June 10, 2020

Un senyal de ràdio d'origen desconegut. Es repeteix cada 157 dies, té una durada de mil·lèsimes de segon i es pot escoltar per tot l'univers. Aquest misteriós descobriment de l'observatori Jodrell Bank del Regne Unit, gràcies al telescopi Lovell, té encara intrigats els experts, després de quatre anys d'investigació de l'entitat astronòmica. El divulgador científic Álex Riveiro ha tornat a posar el tema sobre la taula a la xarxa.Aquests senyals tenen una durada molt curta, de només mil·lèsimes de segon i es poden percebre a qualsevol zona del firmament. El seu origen no és gens clar però s'ha pogut determinar que provenen d'algun lloc molt llunyà.Tot i que les hipòtesis són diverses -entre elles les de vida extraterrestre-, la que desperta més consens entre els experts, tal com explica Riveiro, és que el seu origen és natural i que prové d'algun lloc molt més llunyà de la nostra galàxia, la Via Làctea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor