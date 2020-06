La Moncloa deroga l'article que impedia que els equips portessin publicitat de cases d'apostes

Revés a les restriccions contra les cases d'apostes i la publicitat en els esdeveniments esportius. El govern espanyol ha derogat l'article que impedia que els clubs lluïssin publicitat d'aquestes empreses a les seves samarretes i permetrà que es puguin veure a partir dels partits de futbol de la competició espanyola, que es reinicien demà. Així ho ha explicat la Cadena SER a través dels casos del Llevant i el València, ambdós amb publicitat de cases d'apostes.Així doncs, es deroga l'article 37 de la llei aprovada el passat 31 de març, que imposava un primer paquet de restriccions a les cases d'apostes. Una d'elles, les seves aparicions als esdeveniments esportius -a no ser que fos en hores no lectives-. Segons establia la llei, fins al pròxim 22 de juny, que és quan conclou l'estat d'alarma, es prohibien les comunicacions comercials d'activitat publicitària difosa per qualsevol mitjà o suport, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, les activitats de joc.

