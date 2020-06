L'Ajuntament de Barcelona construirà 65 nous pisos públics a Gràcia

L'Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per construir 30 habitatges públics i 35 dotacionals al barri de Gràcia, concretament a l'entorn de la Rambla del Prat, el carrer de Jaén, la plaça Anna Frank i el carrer de l'Àngel.La trentena d'habitatges públics es faran en tres edificacions, un a la plaça d'Anna Frank amb 13 pisos, un al carrer de l'Àngel amb 9 i un tercer al carrer de Jaén amb 8.El govern municipal qualfiica el projectecpme “l’operació d’habitatge públic més gran de la història de la Vila de Gràcia”. El pla es desenvoluparà en l'àmbit comprès entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla i, a més, protegeix un conjunt de 15 edificis amb 91 habitatges.El projecte tira endavant a través de la modificació del Pla General Metropolità (PGM), que elimina la possibilitat de construir-hi un vial a través de l'espai que ocupen, vigent des del PGM del 1976. La tinenta d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha afirmat que la Comissió de Govern ha fet “un pas més” en una “reivindicació històrica” de la Vila de Gràcia i ha assegurat que eliminar la planificació d'un vial “que ja no té sentit” fa “justícia” perquè recupera el caràcter “principal” de l'habitatge a la ciutat.El pla ha estat treballat conjuntament amb ERC. La regidora Maria Buhigas ha destacat que el plantejament que ara s'aprova “desafecta” i “modifica el caràcter” d'aquesta zona de la Vila de Gràcia “reconeixent prioritats que estan avui en dia en primer pla”, com ara l'habitatge “però també el patrimoni”.

