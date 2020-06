Colau, a la protesta de Nissan: «No podem viure només del turisme, necessitem indústria»

Els milers de treballadors i treballadores de Nissan tenen tot el suport de Barcelona, Montcada i St Andreu de la Barca. La multinacional té una responsabilitat amb el territori i ha de saber que si planteja un pols, ens tindran units amb els treballadors perquè #NissanNoSeCierra pic.twitter.com/aUuNy8tfxR — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 11, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha intervingut a la protesta dels treballadors de Nissan aquest dijous, convocada pels sindicats a l'avinguda de la Reina Maria Cristina de Barcelona. "No podem viure només de turisme i congressos, necessitem indústria", ha dit l'alcaldessa.A l'inici de la seva intervenció, alguns dels manifestants han cridat "Janet, dimissió", en referència a la tinent d'alcaldia, Janet Sanz, que a l'abril va apostar per "evitar la reactivació" de la indústria automobilística. "La lluita de Nissan és la lluita de Barcelona", ha assegurat avui Colau.L'alcaldessa ha reclamat a la companyia que assumeixi la seva "responsabilitat" envers els treballadors. "Nissan s'ha enriquit amb suor i feina de famílies treballadores", ha defensat. Colau també ha eivindicat la necessitat d'apostar pel sector industrial, en un moment en què el camí per reactivar l'economia de la ciutat es debat a l'Ajuntament.Recentment, el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va assenyalar el turisme i els grans esdeveniments com a elements prioritaris del full de ruta per a la reactivació econòmica.

