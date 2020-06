La CUP veu «poc marge» per investir un candidat alternatiu si el Suprem inhabilita Torra

El diputat de la CUP al Congrés dels Diputats Albert Botran considera que hi ha "poc marge d'entesa" per acordar la investidura d'un candidat alternatiu si el president Quim Torra és inhabilitat pel Tribunal Suprem a partir del 17 de setembre. Així ho ha explicat el dirigent en una entrevista d'Instagram Live a, on també ha assegurat que aquests dos anys i mig de legislatura catalana han estat "perduts".Botran ha argumentat que, des de que es va renunciar a la investidura de Carles Pugidemont, s'han "consolidat idees diferents de legislatura" i que l'actual Govern està "molt condicionat per les limitacions que li posa l'Estat". És per aquest motiu que dubta que la CUP es pogués posar d'acord amb Junts per Catalunya i ERC, la suma indispensable per poder investir un candidat alternatiu.Sobre si veu més factible la convocatòria de les eleccions abans de la inhabilitació del Suprem, Botran ha afirmat que abans de prendre qualsevol de les decisions l'independentisme "faria bé plantejar-se què vol fer dels resultats electorals i de les majories obtingudes". La situació, ha afegit, difícilment canviarà amb un nou president o amb una nova configuració del Parlament si els posicionaments continuen "allunyats".Botran també ha fet referència a la desvinculació de Quim Arrufat de la CUP anunciada en una entrevista a Vilaweb . "Personalment, m'ha dolgut la manera com ho ha dit. Aquesta resposta l'he vist molt fora de lloc. Hi ha un ressentiment cap a l'organitzacio i un punt individualista de les coses que han passat. No ho puc compartir", ha assegurat. El diputat ha assegurat, en tot cas, que aquesta és "la versió" d'Arrufat i que dins de la CUP tothom ha perdut debats de vegades defensant les seves idees.Sobre què votarà la CUP quan el suplicatori perquè la la portaveu de JxCat, Laura Borràs, sigui jutjada al Tribunal Suprem per presumptes irregularitats quan estava al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes, Botran ha explicat que el partit encara està decidint el posicionament. Segons el diputat, Borràs està patint "persecució política", però que aquesta denúncia ha d'anar acompanyada "d'exigència de transparència" perquè s'investiguin unes irregularitats que, ha assegurat, han estat detectades per la Sindicatura de Comptes. La possibilitat que Borràs deixés l'escó per esquivar ser jutjada per Marchena, ha dit, "s'ha debatut i és una opció", però dependrà del que la diputada de JxCat vulgui fer finalment.Botran també ha explicat com considera que els poders econòmics han marcat tant el confinament com el desconfinament, amb una acceleració ara de la desescalada per donar entrada al turisme. També s'ha mostrat desconfiat que es produeixin canvis de fons en les polítiques per afrontar la crisi social i econòmica malgrat que reconeix que la presència de Podem al govern sí que ha tingut incidència en la recepta que s'està aplicant ara per combatre els efectes socials i econòmics de la pandèmia. "Si el PSOE hagués estat governant amb el PP o amb Ciutadans, les mesures haurien estat antipopulars", ha dit. El dubte està en si, més enllà de la inversió pública, després vindran o no retallades per compensar l'endeutament.

