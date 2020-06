Almirall s'incorpora a l'Íbex-35 en substitució de Mediaset

La farmacèutica catalana Almirall s'incorporarà a l'índex Íbex-35 en substitució de l'empresa de telecomunicacions Mediaset Espanya. Segons diversos mitjans financers, la firma ha complert els diversos criteris tècnics que es demanen per formar part del club selecte del mercat econòmic espanyol. Almirall suma més de 2.200 milions d'euros de capitalització, un dels requisits indispensables per formar part de l'Íbex.El Comitè Assessor Tècnic ha pres aquesta decisió en un moment força complicat de la farmacèutica, que ha retrocedit un 20% a la borsa en comparació amb les xifres de l'any passat. Tot i això, segons els diversos mitjans especialitzats, Almirall segueix sent una empresa amb gran valor de mercat que augmentarà el preu de les seves accions "molt aviat". És la segona firma amb seu a Catalunya que forma part de l'Íbex, ara amb Grífols. CaixaBank i el Banc Sabadell, empreses catalanes, tenen la seu al País Valencià. L'any 1997 es va produir un fet inusual en el món de les empreses catalanes: dos laboratoris farmacèutics , Almirall, propietat de la família Gallardo, va fusionar-se amb Prodesfarma, controlat per Antoni Vila Casas. Amb aquesta operació, es va crear el primer grup farmacèutic de l'estat espanyol. En un empresariat que rep sovint la crítica de no apostar per les aliances estratègiques, Almirall Prodesfarma va esdevenir un exemple d'empresa ambiciosa amb vocació de lideratge en el sector.

