El Govern crea un pla de xoc de 5,3 milions d'euros per ajudar el món del vi

El Govern ha anunciat que destinarà 5,3 milions d'euros a un pla de xoc per a la vitivinicultura. L'objectiu, segons han detallat aquest dijous el vicepresident Pere Aragonès i la consellera d'Agricultura Teresa Jordà, és oferir diverses ajudes per afrontar la crisi d'excedents de raïm i vi base, i compensar també les pèrdues econòmiques provocades per la Covid-19. Jordà ha destacat que les ajudes podran beneficiar tant els pagesos com els productors de vi, i ha lloat el pes del sector vitivinícola, tot assegurant que representa un "capital importantíssim pel país".



A banda d'aquesta partida, el pla de xoc inclou 770.000 euros per a les 11 Denominacions d'Origen vitivinícoles catalanes, per compensar les pèrdues que els consells reguladors han tingut arran de la crisi de la Covid-19. Durant els últims mesos, aquests han condonat part de les quotes dels cellers i hi ha hagut un notable descens de precintes per a ampolles produïdes.

La resta del pla destina 330.000 euros al Programa de Desenvolupament Rural, 150.000 euros a l'exoneració de preus públics en analítiques i 100.000 euros a campanyes de comunicació. "La crisi de la Covid-19 ens ha donat una lliçó: la ciutadania ha descobert que dins una ampolla de vi o cava hi ha un paisatge, un amor i una dedicació", ha destacat Jordà. La consellera també ha demanat aprofitar-ho com una "oportunitat grandiosa" per seguir promocionant els productes catalans.Jordà ha recordat que el sector vitivinícola català el formen 8.500 viticultors, 55.000 hectàrees, i 800 cellers amb 6.000 treballadors, i ha lamentat que l'últim any s'ha viscut la "tempesta perfecta" per la multitud d'excedents de raïm i l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, ha assenyalat que la crisi sanitària ha impactat fortament pel tancament de la restauració, per la davallada de ventes a l'alimentació i l'aturada de l'enoturisme."Davant aquestes dificultats, el sector mereix un pla de xoc que atengui les seves necessitats", ha afegit, mentre ha admès que l'impuls econòmic d'ara també serveix per "corregir coses que no s'ha estat capaç de fer prou bé". Jordà ha assegurat que el pla de xoc vol ser un "missatge d'esperança", i ha dit que aquest divendres el presentaran a la CORECO (Comissió per a l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social a conseqüència de la Covid-19).Aragonès i Jordà han anunciat el pla de xoc des de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) on s'han reunit amb representants del sector del cava, hores abans que la consellera Jordà es reuneixi virtualment amb representants de les DO vinícoles.En paral·lel a les ajudes de l'executiu català, Jordà ha aplaudit la recent publicació del decret de mesures extraordinàries del Ministeri d'Agricultura, que dóna llum verda a la verema en verd, a la destil·lació de crisi i a l'emmagatzematge privat.Finalment, pel que fa a l'impacte que pugui tenir a la vinya el míldiu durant aquesta verema a causa de l'acumulació de pluges dels darrers mesos, la consellera ha garantit que el Departament estarà "amatent" a l'evolució dels conreus.​​​​​​

