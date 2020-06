El 55% de les famílies nombroses de Catalunya s'han vist afectades per la crisi

La crisi provocada pel coronavirus ha afectat la situació laboral o econòmica del 45% de les famílies de Catalunya i el 55% han patit una reducció d'ingressos, segons un estudi amb 4.500 enquestes a famílies nombroses, 482 a Catalunya. L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) denuncia que els requisits i nivell de renda de les ajudes "no s'ajusten a la realitat de les famílies nombroses" perquè "només" el 15% s'ha pogut acollir a alguna de les mesures extraordinàries.L'estudi realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses conclou que Catalunya és un dels territoris espanyols on la crisi ha afectat més econòmicament a les famílies, ja que els ingressos de les famílies s'han reduït un 61%. En concret, un 22,6% d'aquestes llars han patit un ERTE i a un 16,4% els han retallat els ingressos per la situació de la seva empresa. Un 6,4% de les famílies també han vist reduïda la seva nòmina per reducció de jornada. El 3,9% d'aquestes llars que s'han quedat a l'atur enmig de la crisi i el 4,1%, han hagut de tancar el negoci.En termes generals, la meitat de les famílies nombroses (55%) s'ha vist afectada econòmicament o laboral per la crisi de la Covid-19, però la Fanoc denuncia que "són molt poques les que han pogut comptar amb els ajuts de govern". Un 42% de les famílies nombroses no ha necessitat acollir-se a les ajudes, però de la resta, només un 15% ha pogut optar a alguna de les mesures extraordinàries aprovades, mentre que el 33,3% s'ha quedat fora de les ajudes per no complir els requisits o per superar el límit d'ingressos establert per a l'accés a les prestacions."A l'hora d'establir els criteris d'accés no se sol tenir en compte la realitat d'aquestes llars, no es pensa en la seva grandària i en les seves necessitats i es fixen límits de renda que són massa baixos per a una família que té un mínim de 3 fills, de manera que una majoria d'aquestes llars queda sempre fora de les ajudes", denuncia el director de l'entitat, Raúl Sanchez.A Catalunya, de les famílies que sí que han pogut acollir-se a una de les mesures extraordinàries ha demanat la moratòria d'hipoteca (5%), ajudes per a lloguer (3,7%), l'ajornament de pagaments a la Seguretat Social (3,8%), i l'Ingrés Mínim Vital (2%).​​​​​​

